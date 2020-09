42 deltagere var tilmeldt borgermødet om Langelinie 48, og ikke en eneste var positivt stemt overfor de nye byggeplaner på arealet. Foto: Lene C. Egeberg

Borgermøde om lokalplan: Hvorfor bliver I ved?

Vordingborg - 18. september 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Nej, det er ikke en udmattelseskamp.

Den pointe måtte Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune, gentagne gange forsøge at komme igennem med, da kommunen torsdag aften inviterede til borgermøde om det nye lokalplanforslag for Langelinie 48 - også kaldet cabaretgrunden.

42 deltagere var tilmeldt mødet, og det var tydeligt, at der blandt borgerne er ved at være en vis træthed at spore over, at kommunen ikke bare giver op og udlægger området til det grønne område, de fleste ønsker sig.

- En af tilhørerene her i aften mente, at I prøver at køre os trætte. Jeg håber, det går den anden vej, og at det bliver os, der kører jer trætte, lød en af aftenens afsluttende kommentarer fra en borger.

Inden da var kritikken af kommunens vedholdenhed et tilbagevendende emne, med et underliggende tema af »Hvorfor bliver I ved?«

- Jeg vil gerne spørge politikerne: Hvad mener I egentlig om demokratiet? I prøver at køre os tomme og trætte af det her, vi har allerede to gange givet udtryk for, hvad vi mener om et byggeri på grunden, og alligevel prøver man liiiiiige én gang til, sagde Rigmor Nielsen, der som formand for Bygnings- og Landskabskultur Møn har været modstander af et byggeri fra begyndelsen.

Det samme har Leif Iversen, der som formand for det nu nedlagte Stege Lokalråd sammen med Rigmor Nielsen førte an i modstanden, og den fastholder han altså også nu, hvor lokalrådet er erstattet af et lokalforum. Han kritiserede ikke mindst kommunalbestyrelsen for at se stort på borgernes høringssvar og i øvrigt at køre på med byggeplaner for en grund, der er del af et fredet fortidsminde.

På sin side forsøgte Michael Larsen flere gange at fastholde, at processen - alle tre høringsfaser inkluderet - er et bevis på, at man i kommunen har lyttet til borgerne og i øvrigt arbejdet grundigt med sagen, som i sin seneste version er en barberet udgave af de tidligere forslag, hvor der var tale om byggerier i tre etager, hvor der nu er tale om fire-seks rækkehuse i to en halv etages højde på 10 meter.

Men på mødet var netop højden også et af de punkter, der blev kraftigt kritiseret, da der i kommuneplanen nemlig kun gives tilladelse til halvanden etage i 8,5 meters højde. Stigningen til de 10 meter blev på mødet blandt andet kaldt »utilstedelig« og »uforståelig«.

Desuden vakte det kritik, at kommunen i sit forslag har koblet et byggeri på Langelinie 48 med det naboliggende byggeri, der tidligere var sygehus/mandsplejehem. I planen har kommunen trukket en linje fra tagryggen af husene på Græskevej på den ene side og plejehjemmet på den anden side af Langelinie 48 og derved kommet frem til en byggelinje på 10 meter fra højeste punkt.

Men koblingen giver overhovedet ingen mening, mente deltagerne på mødet.

Og Michael Larsen kom til kort, da han skulle give en forklaring, som ikke rigtig rakte længere end til »noget arkitekt-noget«.

I modsætning til de foregående borgermøder om Langelinie 48 var der denne gang ikke en eneste deltager, der udtalte sig positivt om planerne, så set fra den folkelige vinkel har kommunen stadig et stykke arbejde igen, hvis man vil gøre sig håb om at vende stemningen.