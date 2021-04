De står sammen til efterårets kommunalvalg. Fra venstre mod højre i forreste række ses Charlotte Bagge Hansen, Fælleslisten, Jesper Adler (K), Helle Jørgensen (DF). Bagerst ses Torben Folke Månsson (Fælleslisten), Lis Torndal (K) og Søren Hansen (DF). Pressefoto

Borgerlige partier går uden om Venstre i valgforbund

Vordingborg - 29. april 2021

Det Konservative Folkeparti, Fælleslisten og Dansk Folkeparti indgår valgforbund og peger på Jesper Adler som borgmester i Vordingborg Kommune ved kommunalvalget i november 2020.

Det oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse.

Med alliancen går de tre partier uden om Venstre, der er kommunens største borgerlige parti med otte mandater i kommunalbestyrelsen. Her har man for længst udpeget Karina Fromberg som borgmesterkandidat.

Sjællandske har spurgt Karina Fromberg, om K, DF og Fælleslistens valgforbund med Jesper Adler som borgmesterkandidat skyldes manglede tillid til hende som borgmesterkandidat. Karina Fromberg oplyser, at hun ikke ønsker at udtale sig, før Venstre senere i dag, torsdag 29. april, har haft møde. Det er heller ikke lykkedes at få en kommentar fra Venstre Vordingborgs formand, Henning Larsen.

Fælleslisten består af Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke, der tidligere har siddet i Venstre Vordingborgs bestyrelse, inden de sidste år stiftede deres eget parti.

- Vi har slet ikke været inde og vurdere, om vi kunne pege på Karina som kandidat, siger Charlotte Bagge Hansen.

- Vi synes, at Jesper er den rigtige til at løfte opgaven. Han er kompetent, behagelig og en drøm for enhver arbejdsgiver, lyder det endvidere.

I DF Vordingborg afviser formand Helle Jørgensen, at partiet ikke har tillid til Karina Fromberg, siden man peger på Konservatives Jesper Adler som borgmesterkandidat.

- Det har intet med tillid at gøre, siger Helle Jørgensen.

- Vi er ikke tilhænger af blokpolitik. Vi ønsker, at der skal være et tredje valg. Tidligere valgkampe har lignet præsidentvalg, hvor vælgerne kun kunne vælge mellem en S- eller V-borgmester, siger Helle Jørgensen.

K, DF og Fælleslisten oplyser, at de ser en fordel i valgforbundet, da de er mindre partier, og derved bedre kan opsamle stemmer inden for valgforbundet, end hvis de var sammen med et stort parti. Det er aftalt mellem de tre partier, at valgforbundet kan blive udvidet med Liberal Alliance, hvis partiet ønsker at være med i valgforbundet.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre har tidligere oplyst, at de indgår i et valgforbund, hvor man peger på et genvalg til kommunens nuværende borgmester, Mikael Smed.

Det eneste parti fra kommunalbestyrelsen, der ikke har indgået valgforbund, er Nye Borgerlige.