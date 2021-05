Vordingborg Kommune er ifølge SF?s Else-Marie Langballe Sørensen tidligere kommet i klemme, fordi man ikke kunne komme udenom at give miljøtilladelse til et landbrug, som ikke levede op til ordentlig dyrevelfærd. Foto: Jens Wollesen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerlige partier frygter svækkelse af landbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerlige partier frygter svækkelse af landbrug

Vordingborg - 02. maj 2021 kl. 06:01 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der har ikke været noget at komme efter, når Vordingborg Kommune har brokket sig til Miljø- og Fødevareministeriet over ændringen af Husdyrbrugloven i 2017.

Her blev det administrativt lettere for landmændene at opføre eller udvide store kvæg- og svinehold. Hvis planerne overholder miljøreglerne, har kommunerne reelt ikke en mulighed for at sige nej.

Men SF og Radikale Venstre har ikke i sinde at give op. Derfor havde de to partier i fællesskab stillet et medlemsforslag på onsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

Det gik ud på, at kommunen endnu en gang skal rette henvendelse til miljøministeren for at få ændret Husdyrbrugloven, så kommunerne igen har noget at skulle have sagt. Ikke mindst, hvis landmændene ikke overholder Folketingets målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

- Vi har som kommune brug for råderum, hvis vi skal udvikle, sagde SF's Else-Marie Langballe Sørensen.

- Vi er ikke herre i eget hus, og det er noget rod, når det er os, som skal lave planudviklingen i vores kommune. Vi kan blive overrulet af staten, supplerede Radikale Venstres Michael Larsen.

Venstre skulle ikke nyde noget af SF og R's forslag.

- Man kan frygte, at jeres reelle bagtanke er, at begrænse landbrugets udvikling, måske reelt lukke det. En noget uforståelig tilgang, når man ser på dansk landbrug, som globalt set er førende inden for miljø og bæredygtighed, sagde Peter Ole Sørensen, der mindede om, at Radikale Venstre var en del af Folketingets brede forlig bag ændringen af Husdyrbrugloven i 2017.

Bøffer og gyllelugt Venstres Eva Sommer-Madsen var også på banen:

- Det her forslag ville resultere i en ulige behandling af landbruget fra kommune til kommune. Loven bør være lige, uanset om man dyrker landbrug i Vestjylland eller i Vordingborg Kommune, sagde hun.

DF var heller ikke begejstret.

- Skulle der være nogen, som finder på at flytte fra bylivet og herned, må de finde sig i, at der lugter lidt af ko og gris, sagde Marie Hansen.

- Jeg holder meget af røde bøffer, og det skal vi ikke begrænse, lød det kort og kontant fra Nye Borgerliges Heino Hahn.

Civil ulydighed De borgerlige partier kom dog i mindretal, fordi Socialdemokratiets mange mandater bakkede op om forslaget.

- Jeg har ikke noget imod svine- og kvæglandbrug, men jeg har heller ikke noget imod, at vi sender en henvendedse til miljøministeren. At vi bakker op om forslaget, er ikke ensbetydende med, at vi vil forbyde al landbrug i kommunen, sagde Socialdemokratiets gruppeformand, Brit Skovgaard.

Hvis loven ikke bliver ændret, opfordrede Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen sågar til civil ulydighed. Ligesom kommunen gør det med reklamepylonen ved afkørsel 41 i Stensved. Den vil man trods påbud og politianmeldelse fra staten ikke fjerne.

-Det kunne være klædeligt, hvis vi en gang imellem turde udfordre den del af det, og så se hvad der sker. Det kunne være, at vi kom på forsiden af de landsdækkende aviser, fordi vi synes, at noget er uhensigtsmæssigt. Vi kan udfordre loven og så håbe, at den bliver lavet op, sagde Mette Gerdøe-Frederiksen.

SF og R's forslag kom i hus med 17 stemmer (S, SF, R, EL, AL og løsgænger Jesper Berring-Poulsen.

- Dermed er der et flertal for at sende en henvendelse, og det vil vi gøre, opsummerede borgmester Mikael smed (S).