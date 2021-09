Skanluxbyggeriet i Klintholm Havn har fået både lokale og foreninger op at ringe, men Vordingborg Kommune fastholder, at der ikke er noget at komme efter. Foto: Lene C. Egeberg

Borgere og foreninger i oprør over byggeri i Klintholm Havn

Vordingborg - 08. september 2021 kl. 18:00 Af Lene C. Egeberg

Bølgerne går højt i Klintholm Havn lige for tiden, hvor et nyligt påbegyndt byggeri af firmaet Skanlux fra Nykøbing F. har sat sindene i kog.

Byggeriet er nemlig efter kritikernes mening i direkte modstrid med den gældende lokalplan for grunden, der ligger på Thyravej 19 - men det er ikke Skanlux som bygherre, vreden rettes mod men derimod Vordingborg Kommune, som nu risikerer, at sagen rygere videre til Planklagenævnet.

En af de borgere, der har interesseret sig for byggeriet, er Hans Sattrup, der også er medlem af bestyrelsen for Møn Naturforening, som dog ikke er inddraget i sagen. Hans Sattrup, der selv er tidligere byplanarkitekt og godt inde i reglerne, er blevet inddraget, da han har fået henvendelser fra flere borgere, der undrede sig over byggeriet. Og det er der god grund til, mener han.

Ifølge ham er kernen i sagen, at Vordingborg Kommune har givet en byggetilladelse til otte huse på grunden, selvom lokalplanen fastslår, at området skal anvendes til hotel, restaurant og feriehuse.

Om det, Skanlux bygger, så kan kategoriseres som feriehuse eller mere noget, der minder om sommerhuse er svært at afgøre - men det er i virkeligheden også underordnet, mener Hans Sattrup, for med lokalplanens formulering kan man ikke bare vælge ét af elementerne:

- Læg mærke til formuleringen, at området skal anvendes til hotel, restaurant og feriehuse. Det betyder, at der hverken kan tillades opført boliger eller sommerhuse og heller ikke feriehuse uden dertil knyttet hotelvirksomhed med restaurant, har han skrevet i en redegørelse sendt til borgmester Mikael Smed, plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen samt planchef i Vordingborg Kommune Anja Valhøj.

Sagen bliver yderligere mudret af, at Skanlux i sin ansøgning taler om otte helårshuse, der skal udstykkes til hvert sit ejerskab. Parterne lader til at være nogenlunde enige om, at formuleringen om helårshuse kun hentyder til, at husene, der ligger i byzone, skal opfylde reglementet for helårsbyggeri, eksempelvis i relation til isolering.

Det ligger altså ikke lige for, at der vil være tale om egentlige helårshuse, men mere noget, der minder om private boliger til ferieanvendelse - og under alle omstændigheder, i Hans Sattrups og andres tolkning, slet ikke de feriehuse, der omtales i lokalplanen. Og oveni det kommer så altså det faktum, at der efter klagernes mening slet ikke kan bygges blot feriehuse alene, uanset hvilken type der er tale om.

- Kommunen overser åbenbart helt, at man ikke kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser om anvendelse. Det sker tit, jeg har selv været inde i fem sagen, hvor kommunen har fortolket forkert, siger Hans Sattrup, der bakkes fuldt ud op af Klintholm Havns Borger- og Grundejerforening.

- Det er fuldstændig utilstedeligt og dybt ulovligt. Lokalplanen åbner ikke op for det byggeri, og det er i modstrid med hensigten og intentionerne med lokalplanen, siger formand Anne Marie Hørlyck, der ligesom Hans Sattrup har skrevet til Mikael Smed, Michael Larsen og Anja Valhøj.

- Vi er parate til at gå hele vejen og klage over det her, siger Anne Marie Hørlyck.

Samme holdning har Rigmor Nielsen, formand for Bygnings- og Landskabskultur Møn, som også har bemærket byggeriet, og er enig i, at det ikke følger lokalplansbestemmelserne. Hun noterer sig i øvrigt også, at byggeriet dårligt harmonerer med den helhedsplan for Klintholm Havn, som blev vedtaget tidligere i år.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at man har haft en lang snak om hvidbogen, og så gør man sådan noget her. Lokalplanen siger, at området »skal« anvendes til de nævnte formål - ikke at det »kan«. Der er fandens til forskel i min optik, hvis man har otte stort set private sommerhuse liggende på det, der skulle have været rekreativt område ned til stranden, siger Rigmor Nielsen.

Med til at skabe flimmer på skærmen i sagen om byggeriet er, at der i byggetilladelsen også omtales muligheden for, at husene, når de er færdigbygget og solgt, kan få flexboligstatus - altså endnu et skridt væk fra traditionelle ferieudlejningshuse.

Helt konkret står der i tilladelsen, at der fra Plan og By i Vordingborg Kommune er givet tilsagn om, at der kan søges om flexboligstatus på de otte huse, når de er meldt færdige. Et tilsagn om, at man kan søge, er ikke ensbetydende med, at man så også får tilladelse - men det er under alle omstændigheder slet ikke relevant længere i den pågældende sag, siger Michael Larsen, formand for plan- og teknikudvalget, for det var en fejl, at der overhovedet blev åbnet for flexboligmuligheden i byggetilladelsen, og det vil aldrig kunne komme på tale.

- Det var en fejl, den er blevet rettet, og det har Skanlux også fået besked om, siger Michael Larsen.

Til gengæld afviser han klagernes hovedpunkt - at byggeriet skulle være i strid med lokalplanen for området, også selvom der i planen står, at delområde 3, som Thyravej 19 hører ind under, »skal anvendes til: Hotel, restaurant og feriehuse«.

Det er den formulering, som klagerne mener skal overholdes til punkt og prikke, men Michael Larsen er uenig:

- Det har jeg selv opfattet som enten det ene, det andet eller det tredje. Det er jo det, vi gør, når vi laver lokalplaner, at vi åbner for nogle muligheder, siger han.

Derfor mener han ikke, at der er noget at komme efter i byggesagen, og har heller ikke tænkt sig at gøre mere ved det, uagtet om det så måtte udløse en officiel sag hos en højere myndighed eller ej. Både Hans Sattrup, Rigmor Nielsen og Anne Marie Hørlyck mener ellers, at kommunen bør få standset byggeriet med et såkaldt paragraf 14 påbud og eventuelt, hvis man insisterer, få lavet en ny lokalplan for området.

Men det kommer i følge Michael Larsen ikke på tale:

- Det går vi ikke ind og gør, fordi man har glemt at indsætte et komma eller et »eller«, siger han.