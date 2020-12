Se billedserie Mos og alger trives i de blændede vinduespartier på især nord- og vestsiden af den kun ét år gamle bygning, der huser Vordingborg kommunes borgercenter. De grønne vækster har allerede én gang været renset af, men nu skal det gøres igen. Kommunen forsøger derfor en ny behandling af murværket. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Borgercentret er igen grønt af mos og alger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgercentret er igen grønt af mos og alger

Vordingborg - 11. december 2020 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Alger og mos trives lystigt på murværket på nordsiden af borgercentret i Vordingborg. Byggeriet er kun et år gammelt og kommunen har allerede én gang fjernet de grønne vækster. Nu prøver man noget nyt... Det nye borgercenter i Vordingborg havde sidste år - allerede inden byggeriet åbnede for offentligheden - problemer med at murværket sugede fugt. Især på nordsiden af bygningen. Siden vaskede man facaden ned, men nu gror mos og alger igen lystigt øverst på den nordvendte side.

- Selvfølgelig er det ikke kønt, men det er ikke noget, der skader bygningen som sådan, lyder det fra Peter Tommerup i Vordingborg kommunes afdeling for Trafik og ejendomme, som netop har forestået en ét-års gennemgang af bygningen og har konstateret, at mos og alger igen skal renses af.

- Det har været renset af og ordnet én gang og været i orden. Nu er det kommet igen, siger han og fortæller, at det måske er noget kommenen kan blive nødt til at rense af hvert år. Han håber dog, at en behandling kan fjerne de grønne vækster en gang for alle.

Han vil nemlig bede en murer om først at rense murværket ned og derefter give det en særlig behandling.

Selvom facaden tidligere er blevet renset ned,

gror mos og alger igen på Vordingborgs nye

borgercenter. Foto: Mille Holst



- Vi håber, at det ikke kommer igen, når vi Vandex-behandler det, siger han og forklarer om den påtænkte behandling:

- Murværk er et porøst materiale med masser af bitte små huller. De får en glat overflade med Vandex, siger han men regner ikke med afvaskningen og behandlingen kan blive lavet før foråret; det kræver nemlig varmere temperaturer.

Medarbejderne i Borgercentret behøver ifølge Peter Tommerup dog ikke frygte at fugten giver problemer for indeklimaet.

- Det er grønne alger; det er ikke noget, der er farligt for nogen, siger han.

På sydsiden af Borgercentret var der sidste år også problemer med fugt i murværket. Her har kommunen fået behandlet murværket fra jordniveu og en halvmeters penge op.

- Og der er ingen alger, konstaterer Peter Tommerup.

Om behandlingen får samme effekt på nordsiden er dog usikkert.

- Der er ingen garanti for at algerne ikke kommer igen, siger Peter Tommerup, og fortæller til slut, at arbejdet med nedrensning og behandling vil blive udført fra en lift, der hejses op og sandsynligvis vil kunne gøres på en dags tid.

Facaden mod syd og øst har ikke de samme

problemer som nord og vest. Foto: Mille Holst