Borgcentertyvenes dom står ved magt

Vordingborg - 25. januar 2018 kl. 08:36 Af Claus Vilhelmsen

Det spektakulære tyveri af Hiddensee-smykket fra Danmarks Borgcenter i Vordingborg 28. august sidste år har fundet sin afslutning, skriver Sjællandske.

Dommen gav to års fængsel til de to tyve, og efter ankefristens udløb er det klart, at hverken Michael Bjørn Højer eller Nicklas Kølander Jensen vil forsøge at få dommen omstødt.

Det var ellers en efterligning af smykket, de to havde fået fingre i, men det vidste de ikke. Efter al sandsynlighed var indbruddet og tyveriet et bestillingsarbejde. Tyvene vidste lige præcis, hvad de gik efter, og fra de havde fået åbnet døren til Borgcenteret, og til de var ude igen, gik der kun et minut og tre-fire sekunder.

Tyveriet var således professionelt udført (selvom den mest erfarne af tyvene grinede af, at døren skulle være en sikkerhedsdør). Flugten derimod var amatøragtig som i en Olsen Banden-film.

De valgte en flugtrute ud over Masnedø og videre ad Storstrømsbroen for at komme sydpå. Inden broen ænsede de ikke den politibil, der holdt ved broen, ej heller skiltet der fortæller, at broen kan være spærret kl. 4-5 om morgenen, så store landbrugsmaskiner kan køre over.

Med fuld fart drønede de ud over broen kun for at blive standset af en mejetærsker, der fyldte begge kørebaner. Politibilen fulgte efter, og for at gøre en lang historie kort, endte flugten der.

Byttet blev hentet op fra en afsats under broen, hvor den ene af tyvene havde skjult det, og på Borgcenteret kunne direktør Keld Møller Pedersen og bestyrelsesformand Thomas Tram Pedersen ånde lettet op. I museet i Hedeby, som havde udlånt de fleste af effekterne til udstillingen »Vikingernes Metropol« kunne de også være glade.

