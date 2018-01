Det berømte Hiddensee-smykke var en kopi, for ellers ville det blive alt for dyrt at forsikre. Men det vidste tyvene tilsyneladende ikke. Foto: Danmarks Borgcenter

Borgcentertyve ryger i spjældet i to år for bestillingsarbejde

Vordingborg - 03. januar 2018 kl. 18:45 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det spektakulære indbrud på Danmarks Borgcenter i Vordingborg, hvor to tyve stjal en kopi af det berømte Hiddensee-smykke, fandt sin (foreløbige) afslutning onsdag, skriver Sjællandske.

Hjemløse 32-årige Michael Bjørn Højer og 25-årige Niklas Kølander Jensen fra Valby blev ved Retten i Nykøbing Falster hver idømt to års fængsel, og herudover fik Niklas Kølander konfiskeret en peberspray.

De to dømtes forsvarere havde ellers ihærdigt forsøgt at få straffen mildnet til ni måneders fængsel for det indbrud, de ikke havde kunnet nægte, og Kølanders forsvarer Lene Sejersen plæderede for, at hendes klient skulle løslades. Han har siddet varetægtsfængslet siden kuppet i august, og den sidste halvdel af de ni måneder mente forsvareren skulle gøres betinget.

De to tyve havde nemlig slet ikke vidst, at der var tale om et berømt smykke, og det var helt tilfældigt, at de lige var brudt ind på et museum. Da de så guldsmykket, som hang i den første montre, de kom til, havde de bare tænkt, at her var noget guld, der kunne smeltes om. Det var et indbrud som alle andre.

Det var anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Charlotte Grænge Larsen lodret uenig i.

- Man bryder ikke ind på et museum, hvis man ikke forventer at få fat i noget helt særligt. Min påstand er, at de godt vidste, at det var et særligt smykke. Og de stjal også støbeformene til smykket - forme der er helt unikke.

- På max. et minut og 3-4 sekunder løb de ind i bygningen efter at have brudt døren op, smadrede montren, stjal smykket og formene og forsvandt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var et professionelt udført tyveri på bestilling, sagde hun og fortsatte:

- Niklas kravlede ud på broen, fordi han troede, at smykket var ægte. Og bilen var parkereret tæt på landevejen, så de umiddelbart efter kuppet kunne køre mod Tyskland i en fart, hvor de sandsynligvis skulle aflevere smykket.

Den udlægning godtog dommeren og de to domsmænd, men inden havde anklageren og de to forsvarere en meningsudveksling om, hvorvidt tyvene vidste, der var tale om en kopi af Hiddensee-smykket. Anklageren mente ikke, de vidste det, og smykket er vurderet af Stralsund Museum til at have en minimumsværdi af 6,5 mill. euro. På Wikipedia er værdien anslået til 70 mill. euro. Men inde i montren står på et skilt, at der er tale om en »model«.

Det mente de to forsvarere er det samme som en kopi eller en efterligning. Anklageren derimod mente, en model kunne være den måde smykket var sat sammen på.

Afdelngsleder ved Museum Sydøstdanmark Thomas Tram siger til Sjællandske, at der er en forskel.

- En kopi er lavet ved samme teknik og samme materialer som originalen. En model er, når man laver noget, der ligner originalen, men med moderne teknik og billigere materialer, påpeger han.

Hvorfor det så skulle betyde den store forskel, forblev uklart, for forsvarerne fastholdt, at deres to klienter ikke anede, hvad de foretog sig, men bare gik efter det, der glimtede mest. Det var også den forklaring, de to tiltalte holdt sig til.

Umiddelbart efter dommen talte de to forsvarere med deres klienter for at finde ud af, om dommene skulle ankes på stedet. Men da de kort efter kom tilbage, udbad de sig betænkningstid.

Efter loven har de 14 dage til at afgøre, om dommene skal ankes til landsretten. Det skriver Sjællandske.

