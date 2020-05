Sæsonåbningen af Danmarks Borgcenter skulle have været fejret med et motionsløb. Medaljerne var købt - nu er datoen forældet. Foto: Danmarks Borgcenter

Borgcenterløb med gamle medaljer

Danmarks Borgcenter i Vordingborg har slået dørene op. Sæsonen skulle have været skudt i gang med et løb arrangeret i samarbejde med løbeforeningen Gåsetårn Marathon, men det må man droppe.

- Det er den dato, hvor løbet oprindeligt skulle have været holdt. Jeg håber, at folk kan se igennem fingre med den mindre medalje-detalje og i stedet bruge den som en anledning til at se tilbage på et specielt år, siger Kristoffer Rosner Jensen, der som eventmanager hos Museum Sydøstdanmark har planlagt åbningsløbet sammen med Gåsetårn Marathon.