Se billedserie Skeletterne ligger i åbne kister på museet, som de blev fundet i deres grave Foto. Emilia Therese/Museum Sydøstdanmark.

Borgcenter åbner med skeletter og fri entre

Vordingborg - 19. april 2021 kl. 19:19 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Når Danmarks Borgcenter efter lang tids utålmodig venten endelig kan slå dørene op for en ny sæson onsdag 21 april, er det med en helt særlig gave til borgerne i Vordingborg Kommune.

Alle gæster, der foruden et gyldigt coronapas kan fremvise et sygesikringsbevis påtrykt et postnummer i Vordingborg Kommune, får nemlig fri entré i åbningsugen fra 21.-25. april.

- Vi ville allerhelst fejre åbningen med en kæmpestor fest med masser af inviterede, men når nu det ikke kan blive sådan, har vi valgt i stedet at give kommunens borgere en gave i form af fri entré til museet. Vi ved, at folk hungrer efter at komme ud og opleve noget efter at siddet isoleret derhjemme i mange måneder, og vi synes naturligvis, de skal komme ud og opleve deres egen lokalhistorie først, lyder det fra Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark.

Skeletter i kister De besøgende på Danmarks Borgcenter kan se frem til premieren på en ny udstilling, hvor museet for første gang viser nogle af dem, der i middelalderen havde deres daglige gang på borgen.

I otte åbne kister ser man skeletterne ligge, som de blev fundet i deres grave.

Nogle mangler knogler og kranier. Andre er komplette og viser alle de spor, som arkæologerne kan bruge til at komme nærmere en identitet. Fælles for dem er, at de ligger uden glas over sig. Man kommer altså til at befinde sig i samme rum som en lille flok mennesker, der i middelalderen gik, levede og døde på borgen.

De endelige retningslinjer for museernes genåbning bliver først meldt ud i begyndelsen af næste uge, men Keld Møller Hansen understreger, at museet kommer til at overholde alle myndighedernes krav.

Årskort til halv pris Som et særligt tilbud i åbningsugen er det også muligt at købe sig et årskort til halv pris, der giver fri adgang til alle Museum Sydøstdanmarks museer i et år.

For 150 kroner kan man foruden Danmarks Borgcenter også frit besøge Holmegaard Værk, Næstved Museum, Køge Museum og Møns Museum i perioden. På den måde bliver der rig mulighed for at få masser af kulturelle oplevelser i det sydsjællandske, når sommerferien igen i år formentlig kommer til at blive holdt under hjemlige himmelstrøg.

Tilbuddet gælder for alle gæster, uanset om de bor i Vordingborg Kommune eller ej, og kan kun købes ved personligt fremmøde på museet.

Museets nye »Restaurant Borgen« har åbent for udendørsservering i museets åbningstid fra 21. april og åbner efter planen for indendørsservering 6. maj.