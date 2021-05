Se billedserie Geoarkæologerne Peter Steen Henriksen og Cathrine Jessen fra Nationalmuseet foretager boringerfem meter ned i jorden på Kirkeengen. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Borer fem meter ned ved håndkraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borer fem meter ned ved håndkraft

- for at lære fortidens landskab at kende

Vordingborg - 04. maj 2021 kl. 15:40 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Undergrunden kan sige os meget om, hvordan her har set ud i fortiden. Geoarkæologer fra Nationalmuseet var i sidste uge på besøg i Vordingborg, for at tage jordprøver fra Kirkeengen, som forhåbentlig kan give et praj om, hvordan lokalområdet så ud blandt andet da Valdemar Atterdag byggede borgen.

I sidste uge var der aktivitet på Kirkeengen i Vordingborg, hvor geoarkæologer fra Nationalmuseet sammen med museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark lavede boringer i undergrunden.

Håbet er, at finde pollen og planterester i de jordprøver, der bliver taget, for på den måde at få sat nogle årstal på, hvornår engen har været oversvømmet og hvornår den har været tørlagt.

- Vi vil gerne have genskabt det landskab, der var omkring borgen, fortæller Nanna Holm, der med "genskabt" mener at museet laver en computermodel over landskabet på de forskellige kongers tid.

Til det arbejde er Kirkeengen helt uvurderlig.

- Det er en historisk bank, der ligger lige herude for fødderne af os, siger Nanna Holm og er ligesom de øvrige arkæologer, der er på arbejde på engen begejstrede for stedet.

Der er ganske enkelt en guldgrube af informationer for dem. De skal bare hentes op af jorden - og de kan nemt hentes op, fordi der ikke er bebygget der.

- Det er sjældent, at der er så gode bevaringsforhold så tæt på det sted, man gerne vil vide noget om, siger Nanna Holm og refererer til, at det jo naturligvis er borgen i Vordingborg, der er udgangspunktet for, at man søger geologisk viden på Kirkeengen.

- Ved Borgring skulle vi omkring otte kilometer væk. Hér er vi helt tæt på, fortsætter hun.

Nederst i billedet er jorden vandet; det er fra

en periode, hvor området var oversvømmet.

Men det skiller, der hvor Peter Steen Henriksen

peger. Dybere nede er jorden helt tør og fra en

periode, hvor her ikke var vand. Foto: Mille Holst



Fem meter under jorden Boringerne på Kirkeengen bliver foretaget med håndkraft. Først laves nogle forundersøgelser med et bor med en diameter på cirka tre centimeter. Det bores og hamres ned til omkring fem meters dybde. Efterfølgende bores med et noget større bor på cirka ti centimeters bredde.

- Det øverste lag er aldrig godt, for når der kommer ilt til rådner alt væk, siger Peter Steen Henriksen og forklarer, at de øverste lag måske dækker over de seneste 500 år, men derefter begynder planterester og pollen at dukke op.

Da Sydsjællands Tidende var forbi, var arkæologerne nået ned til fem meters dybde, og her viste prøverne både lag fra en periode, hvor engen har været oversvømmet og lag fra en periode hvor den har været tørlagt. Hvornår disse perioder helt præcist er, er noget af det, arkæologerne efterfølgende skal analysere, men geoarkæolog Catherine Jessen fortæller, at en tommelfingerregel siger, at der aflejres cirka to millimeter sedimenter for hver 50 år. Om det også er tilfældet her, kan arkæologerne først sige noget om, når de er færdige med at studere jordprøverne.

- Vi bruger naturvidenskaben til at få be- eller afkræftet det, vi ved, siger Nanna Holm og vil blandt andet sammenligne de nye jordprøver med dem Nationalmuseet allerede har fra området tæt på kirkevolden.

- Det er muligt, det ændrer lidt og rykker lidt ved historien, mener hun.

- Vi tror, vi ved, at det var Valdemar Atterdag, der byggede byen, men det er aldrig blevet undersøgt, fortsætter hun og håber, at de nye jordbundsprøver kan give nogle oplysninger til denne del af historien også.

Boringerne foregår ved håndkraft - både når

boret skal de fem meter ned i jorden, og når

det skal op igen. Foto: Mille Holst



Fersk- og saltvand og land Der har i sin tid været fjord på en del af Kirkeengen, men den har ikke gået helt hen til kirkevolden, for ifølge Nanna Holm har man ikke fundet spor efter saltvand ved volden. Fjorden må altså have haft sine bredder længere ude på engen.

En af de ting, geoarkæologerne nu undersøger, er, hvornår, der har været saltvand på Kirkeengen, og hvornår det har været ferskvand, der dækkede arealet. Noget tyder nemlig på, at det har varieret gennem tiden.

De oplysninger kan også hjælpe arkæologerne med at fastlægge, hvornår dæmningen ud mod havet blev bygget.

Der har også været lange perioder, hvor engen var tørlagt - og ikke bare i nyere tid eller efter at dæmningen blev etableret.

- I jægerstenalderen har havet været meget lavt; man kunne gå til England, og her på engen var der ingen vand, fortæller geoarkæolog Peter Steen Henriksen.

- På et tidspunkt stiger vandet mange, mange meter. Hele Syddanmark står under vand. Der er vi mindst 8.000 år tilbage, fortsætter han.

Nanna Holm, museumsinspektør på Museum

Sydøstdanmark har bestilt de geologiske

undersøgelser hos Nationalmuseet.

Foto: Mille Holst



En brik i et stort spil Ved at lave et pollendiagram fra de nye boringer, håber arkæologerne at kunne få mere viden om, hvordan landskabet så ud, da Valdemar Atterdag byggede borgen. Lå den i skoven eller var der marker omkring den allerede dengang? Det er nogle af de spørgsmål, museumsfolkene håber at finde svar på. Men endegyldige svar dukker der næppe op.

- Det arbejde, vi laver, svarer lidt til at få lov at trække to brikker i et puzzlespil på 5.000 brikker, forklarer Nanna Holm, der således er helt på det rene med, at der stadig vil være mange ubesvarede spørgsmål om borgen, når hun engang om mange år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Brug de gamle planter igen Når geoarkæologerne er færdige med at analysere jordprøverne - og her skal vi nok hen på den anden side af sommeren - håber Nanna Holm, at de har fundet nogle interessante spor. Måske dukker der også noget op, som Vordingborg Kommune kan bruge til noget i sit Vild med vilje projekt:

- Kommunen kan jo vælge at tage noget af det til sig og skabe noget af den natur, der var, siger Nanna Holm og synes umiddelbart det kunne gavne helhedsindtrykket for turister i området.