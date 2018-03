Bomben er landet

11. august 1984 skulle den amerikanske præsident tale på national radio. Under lydprøven sagde han - for sjov - »My fellow Americans, I?m pleased to tell you today that I?ve signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes«. Desværre havde man glemt at trykke på off-knappen, så talen kom ud til folket - og Sovjetunionen, der lyttede med. Foto: Jens Wollesen

