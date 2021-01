Vordingborg Boligselskab er trætte af tomme lejligheder i den skimmelsvampsramte gamle købmandsgård i Mern. Foto: Lars Christensen

Boligselskab vil igen af med den gamle købmandsgård

Vordingborg - 10. januar 2021 kl. 08:30 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Den gamle købmandsgård i Mern er en hovedpine, som Vordingborg Boligselskab gerne snart vil af med.

Derfor er man klar til at gøre endnu et forsøg på enten at få nedrevet eller afhændet bygningen, fortæller Jens Hartmann, direktør i Vordingborg Boligselskab.

Tilbage i 2018 forsøgte boligselskabet første gang at få lov til en nedrivningen af den skimmelsvampsramte bygning. Forslaget om nedrivningen nåede helt frem til kommunalbestyrelsesmødets dagsorden, men den blev i sidste øjeblik trukket tilbage af borgmesteren, da det gik op for kommunen, at man havde glemt at lave en offentlig høring, som der ellers er krav om inden bevaringsværdige bygninger kan rives ned.

Det var det daværende lokalråd, der gjorde opmærksom på den manglende høring, og det var også lokalrådet, der gik forrest i en stor underskriftsindsamling, hvor 100 borgere protesterede mod nedrivningen af den historiske bygning fra 1910.

Lokalrådet fik dengang også hjælp fra Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn.

»Den gamle købmandsgård er en historisk og bevaringsværdig ejendom, der rummer en vigtig del af fortællingen om Mern. Vi er derfor at den opfattelse, at det vil være et tab for Mern, at denne bygning rives ned«, lød det blandt andet i bevaringsforeningens høringssvar.

»Vi opfordrer Kommunen til at værne om kommunens historie og at lytte til de mange ildsjæle i Mern, som kæmper for at bevare bygningen. De 100 underskrifter, der allerede er indsamlet, bør ikke overhøres«, tilføjede man.

Hos Vordingborg Boligselskab ved man godt, at der er tale om en vigtig bygning for Merns historie, men direktør Jens Hartmann mener stadig, at en renovering vil blive alt for dyr.

- Vi havde oprindeligt lagt op til en større renovering, hvor vi fik sat lejligheder helt i stand, men det var alt for dyrt. Efter vi fik nej til nedrivningen har vi kigget på, om vi kunne nøjes med at lave en mindre renovering, hvor vi alene udbedrer de steder, der er skimmelsvamp, men selv det vil ende i en regning på et par millioner, og det synes vi stadig er for meget, forklarer Jens Hartmann.

- Vi vil her i det nye år arbejde på en ny ansøgning om at få lov til at rive bygningen. Vi undersøger dog også, om vi kan afhænde det, forklarer direktøren og tilføjer, at lokalrådet ført har vist interesse for at finde en køber til stedet.