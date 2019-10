Vorbo vil rive husene på Vesterbo 2 ned. Foto: J.C. Borre Larsen

Boligselskab vil have skimmelramte huse ud af lokalplanen

Vordingborg - 30. oktober 2019

I den nye bevarende lokalplan for Boulevard-kvarteret har rækkehusene på Aarsleffsgade, Vesterbo II, fået en Safe-vurdering på 3.

Det vil sige, at husene vurderes til at have høj bevaringsværdi.

Det er man dog langt fra enige i hos Vordingborg Boligselskab. Flere af husene er nemlig så alvorligt ramt af skimmelsvamp, at boligselskabet går med planer om at rive dem alle ned. Aktuelt er kun det ene rækkehus beboet. Resten af beboerne er løbende blevet genhuset, forklarer Jens Hartmann, direktør for Vordingborg Boligselskab.

- Vi har haft et møde med repræsentanter for Vordingborg Kommune, og vi er kommet frem til, at vi laver en indsigelse til lokalplanen. Vores udgangspunkt er, at boligerne skal ud af lokalplanen, forklarer han.

- Som vi forstår baggrunden for den bevarende lokalplan, så passer vore boliger slet ikke ind i planen. Den er skabt for at beskytte de huse, der er bygget i 20'erne og 30'erne. De her boliger blev først bygget under krigen og de er i en helt anden stil, forklarer boligselskabets direktør, der dog sagtens forstår kommunens ønske om at bevare boligerne.

- Vi er enige om, at de har et fuldstændig unikt udseende med skiftet mellem røde og gule bygninger, og vi er sådan set enige om, at det udseende skal bevares, forklarer boligdirektøren.

- Vores plan er at rive dem ned til soklen og bygge dem op igen, så de nye bygninger får samme udseende, forklarer direktøren og tilføjer, at man samtidig vil kunne rette op på nogle af de ændringer på husene, der har været gennem årene.

- De står ikke, som de gjorde oprindeligt. Der er kommet plast-vinduer og eternit-tag. Det er vi enige med kommunen om, at sådan skal det ikke se ud, forklarer Jens Hartmann.

Boligselskabet har i øjeblikket en ansøgning inde hos Landsbyggefonden, som man forventer svar fra inden 15. november, så man kan nå at få svaret med inden høringsfristen på lokalplanen.