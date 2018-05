Jens Hartmann, der er direktør i Vordingborg Boligselskab fortalte i weekenden forbipasserende til Fransk Forår, hvilke planer selskabet har for Antonihøjen. Her er det Mads Jørgensen fra Præstø, der hører om de måske kommende muligheder. Foto: Thøger Raun

Boligselskab overraskede under foråret

Som en kanin af en hat. Jens Hartmann, der er direktør i Vordingborg Boligselskab, har ikke noget imod at gå rundt med et par overraskelser i ærmet.

Efter at arkitektforslaget, som skulle skabe en samlet plan for Antonihøjen, er blevet skudt til hjørne, er han rykket ind på banen, med et nyt bud på fremtiden for Præstøs nye kvarte, som står til at skulle skyde op på den markbelagte bakke.