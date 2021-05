Se billedserie Der er lige kommet spær på fælleshuset. Limtræsbjælken på tværs vejer næsten et ton. Foto: J.C. Borre Larsen

Boligselskab fejrede sit byggeri

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 16:23 Af J.C. Borre Larsen

De er begyndelsen på et helt ny boligområde, de 34 boliger, som Vordingborg Boligselskab opfører på Antonibakken i Præstø.

Fredag over middag var der rejsegilde, og fra boligselskabets side satte både formand Steen Frederiksen og direktør Jens Hartmann med stort velbehag tænderne i en flæskeestegssandwich fra en pølsevogn, der i dagens anledning var kørt frem.

Begge er tilfredse med det arbejde, som entreprenørvirksomheden Vestergaard Nielsen fra Køge indtil videre har leveret.

- Vi er glade og stolte over at få byggeriet i gang, og at det er med til at sparke gang i grundsalget, siger Steen Frederiksen.

Der er ingen tvivl om, at boligselskabets boliger er en katalysator for salget af grunde til private. Her har RealMæglerne Kim K. Pedersen fra Præstø foreløbig solgt godt 15 grunde.

Udviklingen af Antonibakken tager udgangspunkt i en arkitektskonkurrence i 2016. Den blev vundet af Arkitekt Peter Sim Sand.

- Boligselskabets 34 boliger ligger i fint tråd med vinderforslaget fra dengang, hvor det er hensigten at få etableret en tæt bebygget bygade. Det understøtter boligselskabets bebyggelse på fin vis, sagde borgmester Mikael Smed (S) i sin tale.

Sult efter flere boliger

Fra Vordingborg Boligselskabs side tog det ikke lang tid - timer faktisk - at finde beboerne til de 34 almene boliger, der ligger på hver sin side af Augustinervænget ved Rema 1000. Knap 200 står på venteliste.

- Vi kunne godt bruge nogle flere boliger med den overvældende interesse, siger Steen Frederiksen og tilføjer:

- Set i bakspejlet skulle vi have forhandlet os frem til nogle flere byggeretter.

På grund af corona-restriktioner var der ingen af de kommende beboere til stede ved rejsegildet. Men man kunne få et kig ind i et par lejligheder. De er alle bygget i et plan med køkken og stue i et og med terrasse. Efter planen er boligerne indflytningsklar til efteråret.