Send til din ven. X Artiklen: Boligselskab får grønt lys på Antonibakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligselskab får grønt lys på Antonibakken

Vordingborg - 28. februar 2020 kl. 05:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var deja-vu for kommunalpolitikerne, da de onsdag aften godkendte Vordingborg Boligselskabs Antonibakke-projekt.

Politikerne godkendte nemlig allerede det såkaldte skema A for projektet tilbage i december 2018, men store problemer med byggemodningen af Antonibakken og rundkørslen ved Ny Esbjergvej har forsinket projektet så meget, at den oprindelse godkendelse endte med at blive forældet.

Forsinkelse får nu betydning for økonomien i projektet. Oprindeligt var byggeriet anslået til at skulle koste 61,43 millioner kroner, men nu er det beløb steget til 64,29 millioner kroner som følge af almindelige generelle prisstigninger fra 2018 til 2020.

De ekstra millioner får dog ikke kommunen til at tøve. En enig kommunalbestyrelse godkendte onsdag det nye skema A, så boligselskabet nu kan få sat gang i byggeprojektet.

Byggeriet af de 34 nye boliger er allerede sendt i udbud. Boligselskabet forventer at finde en totalentreprenør til april, så byggeriet forventeligt kan gå i gang efter sommerferien.

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften fik politikerne sneget en lille men væsentlig ændring ind i Antonibakke-projektet. Kommunen vil nemlig nu stille krav til, at der skal opsættes el-ladestandere ved det nye byggeri.

- Nu har vi snakket meget om den grønne omstilling. Vi er selvfølgelig ikke interesseret i at forsinke projektet med Antonibakken, men vi synes, det er en god idé, at der stilles krav om ladestanderne, forklarede Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for klima- og miljøudvalget på onsdagens møde.

- Det er nok noget, som vi skal være opmærksomme på frem over, at hver eneste gang vi har en mulighed for at stille nogle krav til den grønne omstilling, så skal vi gøre det, tilføjede hun.

Også borgmester Mikael Smed (S) bakker op om kravet til lade-standerne.

- Det er kun godt, hvis man som lejer i en lejebolig også har mulighed for at købe en el-bil og få den opladet ved sit hjem, fortalte han.

Poul A. Larsen (S), der sidder med i boligforeningens bestyrelse, forklarede, at man allerede har taget kommunens ønske om ladestandere til sig.

- Vi er gået i gang med at undersøge det med de firmaer, der sætter ladestandere op. Der skal laves 51 parkeringspladser, så vi er ved at finde ud af, hvor mange ladestandere, det kan blive til, forklarede han.