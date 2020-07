Boligdirektør frygter langsom behandling af byggeansøgning

Vordingborg Boligselskab har udpeget Vestergaard Nielsen A/S fra Køge som totalentrenør af de 34 nye almene familieboliger og et fælleshus, som skal bygges på Antonibakken i Præstø.

- Vi håber, at det går lidt stærkere, for vi vil meget gerne i gang. Det har trukket ud, siger Jens Hartmann med henvisning til forsinkelsen med byggemodningen, hvor blandt andet en gasledning skulle flyttes.

Dernæst skabte ventetiden en større debat i byrådssalen ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. Her erkendte alle uanset partifarve, at det skal gå meget hurtigere, når forvaltningen behandler sager.

- Vi lægger os i selen, men der gælder lighed for både borgere og boligselskabet, siger Mikael Smed, der glæder sig over, at kommunen er blevet hurtigere til at ekspedere byggesager.