Fodbold kan forebygge mange livstilssygdomme, viser undersøgelser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bolden skal være redskab til sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bolden skal være redskab til sundhed

Vordingborg - 10. september 2020 kl. 18:07 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbold er sundt. Det viser flere undersøgelser, og nu ser et nyt samarbejde mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Vordingborg Kommune dagens lys.

Projektet går ud på, at de to parter skal støtte de lokale fodboldklubber i at tilbyde fodboldaktiviteter til flere borgere i kommunen.

Alle - fra mennesker med kronisk sygdom til ældre kvinder, motionsuvante børn og unge - skal have endnu større mulighed for livslang sundhed gennem fodbold.

Samarbejdsaftalen bliver en løftestang for at udvikle fodbold for nye målgrupper, som flere undersøgelser peger på kan få stor glæde af at spille fodbold. Ikke mindst i forhold til sundhed.

For alle uanset niveau Udvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S) fra Kultur, Idræt og Fritid håber, at fodboldklubberne på den ene side og børn og voksne på den anden side får glæde af samarbejdet.

- Fodbold er for alle, ikke kun dem, der har lyst og talent til turneringsfodbold. Det er en holdsport, der både tilbyder god motion, fællesskab og sammenhold. Hvis vi kan tilbyde nye fodboldaktiviteter til nye målgrupper, så håber vi, at endnu flere vil bevæge sig sammen i sunde fællesskaber, fortæller Thorbjørn Kolbo.

DBU's formand, Jesper Møller:

- Klubberne i Vordingborg Kommune får nu hjælp til at tiltrække flere medlemmer med nye tilbud og aktiviteter i kommunen, og det er meget positivt, siger Jesper Møller.

Klubber er i gang Nogle af de lokale fodboldklubber har i dag allerede tilbud, som giver motion på en sjov og afslappende måde, sådan som den nye velfærdsalliance ligger op til.

- Jeg håber, vi kan brede det mere ud, siger Vordingborg Kommunes kultur- og fritidskonsulent, Merete Fohlmann.

I Vordingborg IF har man blandt andet »Spil Bold Mand«, som er et koncept for mænd, der har eller har haft en alvorlig sygdom.

- Vi har en trup på 25, som træner to gange om ugen, siger formand Morten Brandt.

SN-Brød: I Ørslev GIF fortæller leder Ebbe Andersen, at nogle gamle gutter finder sammen hver mandag aften til lidt »gå-fodbold«.

- De hygger sig. Det er ikke i så faste rammer, siger Ebbe Andersen.

Fodbold og sundhed Fodbold er godt for den enkelte og for folkesundheden. 15 års forskning har konkluderet, at fodbold er en intens og varieret træningsform, der virker som en bredspektret medicin mod livsstilssygdomme

Kilde: Krustrup & Parnell, 2019.



Fodboldfællesskabet er derfor et afgørende fundament for at skabe varige og gode motionsvaner for alle og fodbolden har - ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv - en stor positiv effekt på samfundsøkonomien. Når bare én fysisk inaktiv borger konverteres til aktiv fodboldspiller, sparer samfundet 35.000 kr. og 4,2 sygedage årligt

Kilde: Damvad Analytics, 2017 Der er 21 foreninger i kommunen, som har fodbold som aktivitet. 12 af disse er aktive medlemmer i DBU. Aftalen vil kun omfatte de foreninger, der er medlem af DBU.

relaterede links