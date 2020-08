Se billedserie Der var intim og hyggelig stemning inde i møllen, da der søndag var fællessang med lokale Dikkedar. Foto: Lene C. Egeberg

Bogø Mølle sang farvel til sommeren

Vordingborg - 24. august 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

- Sangen skal vist have vinger i dag, lød det fra en gæst, da Bogø Mølle søndag inviterede til fællessang i møllen, under ledelse af de lokale Dikkedar. For der var ikke så mange deltagere, som der har været til andre af sommerens sangarrangementer, men de 15-20 der efterhånden dukkede op fik nu - med eller uden vinger - alligevel fyret godt op inde i den hyggelige mølle.

Det var sommerens sidste arrangement i møllen, der ellers har haft en god sæson.

- Det er faktisk gået over al forventning. Sidste uge var vi knap 40, da Pandelamperne spillede, men da kunne vi også sidde udenfor. Men generelt er det gået rigtig godt, og vi får enormt mange positive tilbagemeldinger på, at hatten nu er kommet op igen, fortæller Helle Bohnfeldt, formand for Bogø Møllelaug.

Møllehatten kom på plads igen i juni som led i den vidtrækkende restaurering, møllen er i gang med, og der er også gode nyheder fra den kant for den nærmeste fremtids vedkommende.

- Vi har fået hele finansieringen på plads til omgangen, så den bliver sat op til oktober. Næste fase bliver så proppen, og der har vi allerede ansøgninger til fondene ude, så vi hører måske snart noget om det, siger Helle Bohnfeldt.

Også på en anden front har møllelauget god grund til at glæde sig. Den lokale opbakning til møllen er nemlig i vækst, og det kan mærkes på kontingenterne til møllelauget.

- Vi har lige omkring 240 medlemmer nu, og det er flere, end vi nogensinde har haft før, siger Helle Bohnfeldt, der dog gerne vil appellere til medlemmerne om at sikre, at møllelauget har deres mailadresser.

- Nu har vi fået systemet på plads til, at vi kan skrive ud til medlemmerne og orientere dem, når der sker noget nyt, så vi vil meget gerne have at alle bliver registreret med mailadresse. Det gør det så meget nemmere for os at kommunikere, siger hun.