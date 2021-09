- Jeg har svært ved bare at læne mig tilbage og slappe af, så da jeg så, at Ældresagen søgte bestyrelsesmedlemmer, tænkte jeg, at det var noget for mig, fortæller 75-årige Paul Schmolke, der er ny formand for Ældresagen Præstø. Foto: Lars Christensen

Boghandler i spidsen for Ældresagen

Vordingborg - 08. september 2021

Boghandler Paul Schmolke er ny formand for Ældresagen Præstø. Det blev afgjort uden kampvalg, da bestyrelsen på sit første møde konstituerede sig. Paul Schmolke vil varetage formandsjobbet parallelt med jobbet bag disken hos Tissot & Koch frem til årsskiftet. Herefter kan han hellige sig Ældresagen på fuld tid.

- Jeg synes, at jeg mangler lidt at rive i, når jeg stopper her. Jeg kan godt lide at komme uden for hjemmets fire vægge og få lidt inspiration, fortæller Paul Schmolke der har oplært sin nye chef, Lene Tissot, godt. Hun har indvilget i at give ham fri, når formandsgerningen kræver det.

- Jeg har svært ved bare at læne mig tilbage og slappe af, så da jeg så, at Ældresagen søgte bestyrelsesmedlemmer, tænkte jeg, at det var noget for mig, fortsætter den 75-årige boghandler, der er bosat i Præstø.

Paul Schmolke sad i omkring et år i formandsstolen for Præstø Handels- og Erhvervsforening men var med i bestyrelsen i 10-15 år. Desuden var han i ni år formand for den landsdækkende bog-, papir- og legetøjshandlerkæde »Kon-tur« med 75 medlemmer. Dog måtte han stoppe, mens KopK ejede boghandlen i Præstø, fordi ejerne ønskede, at han koncentrerede sine kræfter dér.

Han har ingen planer om at revolutionere Ældresagen men vil foreløbig sætte sig ind i opgaverne.

- Det kommer til at tage noget tid. Jeg har ikke de vilde planer men vil bare stille min arbejdskraft til rådighed, forklarer han.

Det ligger fint i tråd med det råd, Irene Mørch som afgående formand har til sin efterfølger. Det er vigtigt at gå til alle de møder, der er, for at lære strukturen i organisationen at kende, siger hun.

- Ældresagen er en meget topstyret forening, hvor der er meget, man gerne vil have gjort ens i de forskellige afdelinger. Det har vi prøvet at rette os efter, siger Irene Mørch.

Hun er glad for at give formandsstafetten videre til Paul Schmolke. Hun har selv siddet i bestyrelsen i fem år - de sidste to år som formand. Hun overtog posten efter Jørgen Damø, der overtog formandsstolen efter Annelise Petersen, så det er i høj grad arven efter dem, hun har videreført.

- Mange af vores aktiviteter har kørt i mange år. Det er positivt, men måske er det også godt, at der kommer nye folk til, der kan have et anderledes syn på tingene, siger Irene Mørch.

Ældresagen har på landsplan 900.000 medlemmer fordelt på 215 afdelinger. Omkring 65 procent af medlemmerne er over 65 år.

I Vordingborg Kommune er der 9975 medlemmer af Ældresagen - heraf 273 frivillige. I Præstø er der 1614 i alt - heraf 57 frivillige. Ifølge Irene Mørch har Ældresagen Præstø procentvis den højeste frivilligindsats af afdelingerne i kommunen. De to øvrige afdelinger er Ældresagen Vordingborg og Ældresagen Møn-Bogø.