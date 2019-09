Erhvervshus Sjælland med Mads Váczy Kragh i spidsen tilbyder faglig sparring til virksomheder inden for alt fra salg og markedsføring til digitalisering og robotteknologi. Erhvervshus Sjælland har erstattet Vækstus Sjælland, der blev nedlagt efter regeringen og DF?s ønske om at forenkle erhvervsfremmesystemet. Pressefoto

Bofællesskab i bymidten skal styrke lokalt og regionalt erhvervsliv

Under Erhvervshus Sjælland hører også Vækstfabrikken, der i forbindelse med flytningen smelter sammen med spirepladserne under Vordingborg Erhverv. Det skal give synergi omkring opgaverne.

Først flyttede Vordingborg Erhverv, og ny forlader også Erhvervshus Sjælland de gamle Buko-bygninger på Marienbergvej i Vordingborg for at flytte til Rådhustorvet 4F, hvor Kvickly tidligere havde til huse. Det sker i begyndelsen af oktober.

