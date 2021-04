Artiklen: Børnehave er under skærpet tilsyn

Den private daginstitution Skov- og Naturbørnegården populært kaldet »Spilopperne« i Røstofte er under skærpet til syn. Det oplyser Charlotte Grummesgaard Nielsen, der er chef for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune.

- Børnehaven kom under skærpet tilsyn i november-december sidste år, fortæller Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Hun vil ikke røbe, hvad der konkret har gjort, at kommunen nu holder ekstra øje med Spilopperne.

Kommunens generelle tilsynspligt med daginstitutionerne, offentlige såvel som private, indebærer, at konsulenter to gange om året kommer på et henholdsvis anmeldt og uanmeldt besøg.