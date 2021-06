Børn planter for kommunen

Spørgsmål til politikeren

Da Lise Hansen Thorsen bød børnene velkommen på Skovledsvej 2a, hvor blomsterne skulle plantes, fortalte hun dem kort om forskellen på et demokrati og et diktatur og præsenterede lokalpolitikeren Michael Larsen for børnene. Ham fik eleverne nemlig mulighed for at stille spørgsmål til, når de var færdige med arbejdet. For børnene var det her særlig vigtigt at få spurgt ind til om ikke godt de kunne få kortere skoledage, hvilket Michael Larsen lovede at tage med i overvejelserne. Men også eksempelvis graffiti i Vordingborg by gav anledning til et spørgsmål. En af eleverne havde bemærket, at der er meget og ifølge ham grim graffiti i byen og han ville gerne vide, hvad politikerne egentlig vil gøre ved det. Michael Larsen undlod her at forklare, at det i mange tilfælde ikke er kommunen men ejeren af den mur eller ting, som graffitien bliver malet på, der har ansvaret for at få den fjernet - hvis altså man ikke ønsker at beholde den. Han lovede derfor at skrive sig bag øret, at der er meget graffiti og at det ikke er alle, der synes, det er lige kønt at se på.