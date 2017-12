Se billedserie Frida, Freya og Isabelle er alle 9 år og erfarne brugere af computerteknologi. Køretøjet er en arbejdselefant, som de via iPad?en kan programmere til at skubbe affald ud over bordkanten og køre tilbage efter nyt, alt sammen med blinkende lygter. Foto: Poul Poulsen

Børn laver robotter til fremtidens trækdyr

Vordingborg - 05. december 2017 kl. 17:27 Af Poul Poulsen

»Matematik er blevet rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget sjovere.«

9-årige Caroline fra 3. klasse på Svend Gønge Skolen i Lundby er ikke i tvivl. Robotter er spændende - og de gør det spændende at gå i skole, skriver Sjællandske onsdag.

Gennem de seneste uger har Lego været en fast del af undervisningen på skolen, og det kulminerede i denne uge med projektfremlæggelse, hvor temaet »dyr hjælper mennesker« fik udtryk både på plancher og i form af robotter.

Skolen i Lundby er den tredje i kommunen, som integrerer Lego-robotter og -undervisningsprogrammet WeDo. Kulsbjerg var først, derefter kom Præstø, og næst bliver Møn, hvorefter kommunens storskole Gåsetårnskolen følger til foråret.

I klasselokalerne i Lundby kører robotter frem og tilbage på klassebordene, styret af en lille iPad, og kan for eksempel som en anden elefant skubbe affald ud over kanten, mens lygterne blinker. På væggene hænger store plancher, der beskriver elefantens liv og evner som nyttedyr, men i realiteten handler undervisningen om at bruge robotterne som en slags nyttedyr.

- Erhvervsfolk mener, at det er der, den store udvikling vil ske på arbejdsmarkedet. Det vil kræve programmører og forståelse for robotter, og det er den udvikling, vi vil forberede eleverne til, forklarer it-ansvarlig på Svend Gønge Skolen Erik Alvin Madsen. Han underviser også 3. klasse i matematik og er ligeså begejstret som eleverne for de nye undervisningsmetoder.

- De har beskæftiget sig med dyr til gavn for mennesker, kameler, slædehunde, rensdyr, og jeg er ikke i tvivl om, at de får langt større udbytte ved at arbjd med det på flere planer. Samtidig får de forståelsen for robotter og programmering som en del af undervisningen i innovation og entreprenørskab. Vi uddanner dem til fremtidens arbejdsmarked, mener Erik Alvin Madsen.