Bøger blev byttet på livet løs

Vordingborg - 22. april 2018

Det kunne lige så godt have været varmt brød, så ivrige var de mange, der kom for at bytte bøger, cd'er, dvd'er, spil og håndarbejde på Vordingborg Bibliotek lørdag formiddag.

Det var det store bogbyttemarked på 1. sal på biblioteket i Kulturarkaden, og lige fra åbningen kl. 10 var borgormene på plads, skriver Sjællandske.

Men de, som fik den store gevinst, var måske slet ikke dem, der kom tidligt, for de glade givere kom dryssende ind efterhånden for at aflevere de gamle ting, de ikke længere syntes at have glæde af.

Der var simpelthen ikke penge mellem nogen på markedet. Man gav og man tog. Nogle kom også tomhændede, for det var ikke en betingelse, at man skulle komme med noget for at give. Til gengæld var andre virkelig generøse.

En af dem var Connie Brangstrup Hansen fra Kastrup, der var på markedet sammen med sin søn. Hun afleverede tre poser med håndarbejder og en del garnrester. Hun kikkede lidt på bøgerne, og da hun vendte sig om igen, var det hele væk!

Til gengæld fik hun også noget med hjem.

- Jeg broderer, og nu har jeg fået fat i den her bog, der hedder »Jeg broderer selv«, strålede hun.

Til hendes mand havde hun taget bogen »Fra landsholdet il Italien«, som handler om Karl Aage Hansen og Ivan Jensen.

- Og det er også mest til ham, at jeg har taget »Nitten røde roser« af Torben Nielsen. Den blev filmatiseret med Poul Reichhardt i hovedrollen, siger Connie Brangstrup Hansen.

Ved en af rækkerne går Holger Rasmussen fra Strandgade og snuser. Han holder godt fast på en bog med begge hænder på ryggen, mens han forsøger at finde flere godter.

Det er »En hund i huset« af Lise Nørgaard, fortæller han.

Personalet gjorde det hyggeligt ved at sørge for kaffe, te, småkager og saftevand, men det var tydeligvis mest bøgerne og de andre aflagte effekter, der trak.

