Se billedserie De ekstra blomsterkummer blev taget i brug sidste år som afspærring til gågade. Siden har der været juletræer i dem, og nu har blomsterhandler Anja Bille Hansen fyldt dem op, så de kan sprede lidt stemning i Adelgade. Foto: Præstø Handels- og Erhvervsforening

Blomster skal holde humøret højt under krisen

Vordingborg - 19. marts 2020 kl. 09:55 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plakaterne ved byportene er fyldt op med forårsstemning, og der er sat ekstra blomsterkummer i Adelgade. Præstø Handels- & Erhvervsforening tager kampen op mod coronavirus ved at forsøge at sprede lidt positiv stemning.

- Vi har droppet kontingentet for andet kvartal, så medlemmerne slipper for at betale det. Vi kan alligevel ikke lave nogle aktiviteter lige nu, og der er ingen grund til at markedsføre noget, før vi ved, om det bliver gennemført, siger Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

- Vi vil hellere have pengene ude hos medlemmerne end på en konto hos os, hvor de ikke kan bruges.

Dilemma Som indehaver af Sweet & Coffee er han blevet tvunget til at lukke caféen men holder stadig åbent i butikken med kaffe, te og chokolade. Der skal efter de nye regler beregnes fire kvadratmeter pr. kunde, så der kun må lukkes to ind ad gangen.

Indtil videre har det ikke været et problem. Tirsdag eftermiddag var der lidt folk i gaden, men onsdag var Adelgade stort set tom.

- Der er et par corona-turister, der kører gennem gaden for at se, om den er tom, men kunderne kan tælles på én hånd. Folk går ikke rundt og kigger på vinduer men ordner deres indkøb og kører hjem igen, siger Rasmus Evind.

Han vil på den ene side gerne opfordre til, at man nu mere end nogensinde støtter lokalt. På den anden side er han glad for, at folk endelig har lært lektien og bliver hjemme.

- Det er et super svært dilemma. Det bedste ville måske i virkeligheden være at lukke 14 dage, så vi kunne få det hurtigt overstået og spare lidt på lys og varme. Men det er ikke noget, vi kan diktere, siger Rasmus Evind.

Psykisk hårdt Hvis butiksejerne har betalt deres moms rettidigt, batter udsættelse af den ikke noget. Derfor håber han, at butiksejere vil kunne få en form for dagpengesats, hvis de bliver tvunget til at lukke ned.

Han opfordrer medlemmerne til at tale med deres udlejere og leverandører om henstand i en måned. Butikkerne er fyldt op med påskevarer, men da alle fester er aflyst, er der ingen, der står og mangler tøj, sko, gaver og værtindegaver. Udbringning er en mulighed, og heldigvis er der kunder, der gerne vil sende en lille opmærksomhed til folk, der sidder alene.

- Men hvis vi får et totalt udgangsforbud, bliver det svært. Det vil være ærgerligt, hvis det kun er supermarkederne, der overlever krisen, siger Rasmus Evind og tilføjer, at det indtil videre er forsvarligt at holde åbent, hvis folk i små dryp, holder afstand, og hvis alle spritter af. Han frygter dog, at krisen trækker ud.

- Der kommer hele tiden nye meldinger, så vi tager en time ad gangen. Men det er super hårdt psykisk. Vi kommer lige fra tre stille måneder og skulle til at have gang i hjulene.