Blomster skal få naturen til at summe

Det problem har en række landmænd rundt om på Sjælland har nu sat sig for at løse ved at så masser af blomster langs deres marker. Blandt dem er Martin Lyder fra Sallerup, der i år har meldt sig til at være et af de syv udleveringssteder for projektet Sjælland Summer. De andre seks udleveringssteder er fordelt rundt om på Sjælland i håbet om, at man i år kan få spredt blomsterne ud på hele Sjælland.