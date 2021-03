Ruten er planlagt på forhånd, og testpiloterne skal transportere sig bæredygtigt på cykel, elcykel, i elbil og som her - til fods på camønoen. Foto: Per Rasmussen

Bliv testpilot: Få en uges rundrejse med alt betalt

En uges rundrejse på Sydsjælland og Møn med alt betalt - inklusiv lommepenge at snolde for.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok. SydkystDanmark søger feriepiloter, der skal ud at opleve det bedste, Sydsjælland og Møn har at byde på.