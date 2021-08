Jette Honoré har netop fejret 50 års jubilæum som optiker. Selvom hun aldrig blev spurgt, om det egentlig var optiker, hun ville være, har hun aldrig villet bytte for noget andet. Foto: Mille Holst

Blev optiker ved en tilfældighed

- nu fejrer hun 50 års jubilæum

Vordingborg - 03. august 2021

I mandags kunne optiker Jette Honoré i Nyt Syn i Præstø fejre 50 år som optiker. Selvom hun i dag er folkepensionist, går hun stadig på arbejde og brænder desuden for internationalt humanitært arbejde.

Det var en tilfældighed, der gjorde, at Jette Honoré blev optiker. Men i de 50 år, der er gået, fra hun som 17-årig begyndte som elev, til hun i mandags kunne fejre jubilæum hos Nyt Syn i Præstø, har hun ikke et øjeblik ærgret sig over, at det var netop optiker, der blev hendes levevej.

- Jeg har elsket hver en time af det, siger hun og fortæller om, hvordan hun i sin tid blev optiker.

- Dengang spurgte folk ikke, hvad man havde lyst til at være. Min mor så en annonce om, at der manglede en optiker. For at blive det skulle man være god til matematik, og det var jeg. Så kontaktede min mor dem og skaffede mig pladsen. Det var sådan set min mor der fik jobbet, men mig der skulle være i det, fortæller hun.

- Jeg vidste ikke noget om optikere. Er det ikke noget med briller, spurgte hun dengang sin mor.

Siden er såvel uddannelsen som arbejdet bare gået slag i slag og Jette Honoré vil ikke bytte for noget i verden.

- Det har været mit liv siger hun.

En rivende udvikling Optikerbranchen har som så mange andre områder af vores samfund ændret sig meget de seneste 50 år, og især er der kommet en lang række teknologiske løsninger og muligheder for branchen. Det fortæller Jette Honoré, der oplever, at optikeren i dag kan lave målinger, som man tidligere skulle til øjenlæge for at få tjekket. Men der er også ting, der gradvist forsvinder fra faget.

- Jeg er af den gamle skole, så jeg kan slibe brilleglas i hånden. Det er der stort set ingen, der kan i dag, siger Jette, der gennem årene har specialiseret sig blandt andet indenfor synstræning. Og det har været vigtigt for Jette hele tiden at udvikle sig og kaste sig over nye projekter.

Således har hun i efterhånden en del år lavet internationalt humanitært arbejde gennem "Syn for sagen". Her tager optikere og en sygeplejerske til udvalgte steder i verden og deler udtjente briller fra Danmark ud til trængende.

- Det er en anden måde at arbejde med optik på, siger hun og forklarer, at man her arbejder meget mere gammeldags. Der er ingen teknologi til rådighed, så folk prøver simpelthen de glas, der er, og får de briller, der passer bedst.

- Og der skal man arbejde hurtigt. Der kan stå 200 mennesker i en kø; så er der ikke plads til snik-snak, siger hun og glæder sig over den taknemmelighed, hun møder rundt om i verden.

- Jeg brænder virkelig for det internationale arbejde, siger hun og fortæller, at når hun ikke lige er på arbejde i Nyt Syn i Præstø, så sorterer hun briller hjemme til det humanitære arbejde.

- Det er vildt så mange briller, vi får ind. på et tidspunkt talte jeg, men holdt op, da jeg nåede 10.000, siger hun.

Som en fisk i vandet Jette Honoré startede som optikerelev hos Byens Specialoptik i Vordingborg i 1971. Som færdiguddannet fortsatte hun med at arbejde i samme forretning i 25 år frem til 1996, hvor hun sagde op og i stedet tog til Præstø. Her købte hun halvdelen af Din butik, som senere skiftede navn til Nyt Syn. I 2000 døde indehaveren af Nyt Syn i Vordingborg (det, der tidligere hed Byens Specialoptik), valgte Jette Honoré at overtage denne forretning også sammen med sin svoger. Frem til 2005 kørte hun de to optikerbutikker sideløbende.

- Der havde jeg nok at lave, fortæller hun og syntes i virkeligheden også, der var for meget arbejde, hvorfor hun solgte Vordingborgbutikken fra i 2005.

I 2016 solgte hun sin andel af Nyt Syn i Præstø til den nuværende ejer, optiker Allan Sandgaard, men fortsatte i forretningen som ansat.

- Til oktober har jeg været her i 25 år, siger Jette Honoré og er selv lidt overrasket over, at hun har været i 25 år i to forskellige optikerforretninger.

- 50 år er mange år, konstaterer hun, men nyder fortsat sit arbejde.

Jette er i dag 67 år og arbejdende folkepensionist; hver torsdag og fredag samt hver anden lørdag kan man møde hende i butikken samt i ferieperioder og spidsbelastninger.

- Så længe, jeg har det som en fisk i vandet, hvorfor skulle jeg så stoppe, spørger hun retorisk.

- Jeg kan godt lide mit job. Man er tæt på folk og jeg har fulgt mange kunder fra de var børn til der er - ja 50. Man får mange personlige relationer, siger hun og har netop under coronanedlukningen opdaget, at hun slet ikke er klar til en traditionel pensionisttilværelse endnu.

- Under corona var jeg hjemme i tre måneder, da jeg jo aldersmæssigt er i risikogruppen. Der opdagede jeg, at jeg i al fald ikke skulle stoppe lige nu. Det er dejligt at have ferie, men ikke i tre måneder, konstaterer hun.