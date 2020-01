Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Blev fundet død og forsøgt brændt: 12 års fængsel for drab på samlever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blev fundet død og forsøgt brændt: 12 års fængsel for drab på samlever

Vordingborg - 14. januar 2020 kl. 13:47 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 59-årige Per Schipper Jespersen fra Møn er tirsdag eftermiddag ved retten i Nykøbing Falster blevet dømt skyldig i drabet på sin samlever, en 50-årig kvinde, som 10. marts sidste år blev fundet død og forsøgt brændt på gårdspladsen til en ejendom på Vestmøn.

Dommer og domsmænd var enige i, at straffen skulle takseres til 12 års fængsel. Dermed endte man lidt lavere end de 13 år, anklageren havde krævet.

Med dommen erklærede domsmandsretten sig ellers enige i anklagerens fremlæggelse af sagen og konklusionen derpå: At ingen anden kunne have dræbt den 50-årige kvinde den 10. marts sidste år. Per Schipper Jespersen har ellers under sagen selv fastholdt, at en eller flere andre må have været på ejendommen og dræbt hende, mens han selv lå og sov, bedøvet af beroligende medicin. Han har forklaret, at han ingen anelse havde om, hvad der var sket på stedet, da han først på aftenen vågnede og forsøgte at slå sig selv ihjel med kniv og et luftgevær. Det var stort set samtidig med, at de første politibetjente ankom til stedet og fandt ham liggende i sin seng.

Det talte stærkt imod Per Schipper Jespersens forklaring, at en af betjentene i retten har fortalt, at den 59-årige mand på det tidspunkt selv fortalte, at han havde kvalt eks-kæresten og sat ild til hele huset. På det tidspunkt stod det nemlig ikke klart endnu for nogen andre, at kvinden var blevet kvalt. Tværtimod formodede politiet, at hun var blevet skudt - baseret på det faktum, at Per Schipper Jespersen havde en riffel med sig i sengen. Hendes lig, der lå på gårdspladsen, var i så dårlig stand efter at være forsøgt brændt af, at dødsårsagen ikke kunne fastslås med det blotte øje.

- Der er kun én person på dette tidspunkt, der kan vide, at hun er blevet kvalt - og det er gerningsmaden, sagde anklageren som forklaring på, hvorfor netop denne del af sagen får pilen til at pege direkte mod den tiltalte.

Og den slutning var domsmandsretten altså enig i, selvom forsvareren, Mariann Jørn Hansen, til det sidste plæderede for, at andre godt kunne have været på stedet, mens Per Schipper Jespersen sov. Hun mente, at de beviser, anklageren havde fremført, ikke var overbevisende nok:

- Og nu er det sådan, at enhver tvivl skal komme den anklagede til gode, sagde hun.

Forsvareren tog dog også højde for, at retten kunne nå frem til et andet resultat - og i så fald talte hun for, at man tog hensyn til, at Per Schipper Jespersen var stresset og under pres på det tidspunkt, drabet fandt sted.

- Det må have slået klik for ham. Det kan på ingen måde have været planlagt, det må være noget, der er opstået i situationen, sagde hun, der argumenterede for, at det burde give rabat på straffen, hvis han altså blev fundet skyldig.

Det synspunkt fik hun altså ikke medhold i, da retten med dommen på de 12 års fængsel snarere fulgte anklagerens anbefaling.

Udover fængselsstraffen blev Per Schipper Jespersen også dømt til at betale 100.000 kroner i erstatning til den dræbte kvindes datter. Han tog betænkningstid med hensyn til at anke.

relaterede artikler

Datter alarmerede politiet: Frygtede for sin mors liv 13. januar 2020 kl. 10:02

Tiltale: Mand kvalte kæresten og ville brænde liget af 13. januar 2020 kl. 04:45

To drabssager skal for retten til næste år 07. december 2019 kl. 07:00