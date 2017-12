Der bliver ingen støtte at hente fra erhvervsudvalget i Vordingborg Kommune til House of Møn.

Send til din ven. X Artiklen: Blank afvisning af støtte til House of Møn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blank afvisning af støtte til House of Møn

Vordingborg - 14. december 2017 kl. 09:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen støtte at hente fra erhvervsudvalget i Vordingborg Kommune til House of Møn. Det står klart, efter udvalget tirsdag behandlede ansøgningen om et driftstilskud på en halv million kroner til huset, som i 2017 rådgav og hjalp over 15.000 turister på Møn.

Ansøgningen fra HoM har, som omtalt flere gange i Sjællandske, været genstand for en del politisk bevågenhed og blev i november videresendt fra økonomiudvalget til erhvervsudvalget. Det skete med den begrundelse, at turismen hører under erhvervsudvalget.

At flertallet i økonomiudvalget dermed nedstemte et forslag om at give den halve million til House of Møn blev et varmt emne, da borgmesterkandidaterne Michael Seiding Larsen (V) og Mikael Smed deltog i det store turistpolitiske vælgermøde på Samlermuseet. Og HoM-formand Nils Natorp er næppe den eneste, der har forladt det møde med et indtryk af, at det nærmest ville være en formsag at få ansøgningen glat igennem hos erhvervsudvalget, som i værste fald kunne sende ansøgningen retur til økonomiudvalget, hvis man ikke selv havde penge nok til at imødekomme den.

Ikke desto mindre endte det altså med, at erhvervsudvalget på sit møde i denne uge slet og ret afviste at støtte House of Møn.

Det skete med henvisning til, at udvalget i stedet ønsker at fastholde Visit Sydsjælland-Møns strategi, hvor turismeorganisationen primært henvender sig til kunderne via digitale platforme, mens den fysiske betjening af turisterne foregår på de enkelte attraktioner og overnatningssteder.

Med andre ord holder erhvervsudvalget fortsat fast i, at tiden er løbet fra de »gamle« turistkontorer, og her imponerer House of Møns gæsteantal på over 15.000 i 2017 ikke.

- 15.000 er ikke ret mange, når der for eksempel har været næsten 200.000 besøg på Visit Sydsjælland-Møns hjemmeside i løbet af året, siger erhvervsudvalgets formand, Asger Diness Andersen.

Det har også spillet ind i beslutningen, at det ville have været nødvendigt at grave dybt i puljerne for 2018 for overhovedet at finde de 500.000 kroner til House of Møn, da der kun er omkring 156.000 kroner tilbage til rådighed i 2017.

- Så det beløb, der er søgt om, er helt ved siden af, hvad vi har i 2017, og vi vil ikke tage fra 2018, da det nye udvalg også skal have lidt albuerum, siger Asger Diness Andersen.

Det nye udvalg, som går i aktion den 1. januar med socialdemokraten Susan Thydal i formandsstolen, er også det, Nils Natorp nu sætter sin lid til:

- Nu gentænker vi det, og så tror jeg på, at vi kan få en konstruktiv dialog med det nye udvalg, siger han, der skal have et indledende møde med Susan Thydal i næste uge.

- Vi kan bare sig, at det gamle erhvervsudvalg var ikke positivt stillet overfor turismen, så jeg havde sådan set ikke forventet et ja, selvom vi næsten var blevet lovet det, siger Nils Natorp.

Ville du tage afslaget lige så roligt, hvis ikke skiftedagen i kommunalbestyrelsen var lige oppe over?

- Nej, det ville jeg selvfølgelig ikke. Men det vi kan se, er, at nu er der en helt ny sammensætning i kommunalbestyrelsen og udvalget, og så tager vi den derfra, siger han.