Blåt stempel til specialundervisning på Bogø

Vordingborg - 25. januar 2020

Forstander Tinella Svarrer, de ansatte og for den sags skyld eleverne på Bogø Kostskole har grund til at glæde sig. Det lykkedes nemlig for nylig skolen at opnå certificering som »fri grundskole med en særlig undervisningsprofil«, hvilket i princippet betyder, at skolens indsats på det særlige specialundervisningsområde er blevet blåstemplet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Og det er en status, man har arbejdet på, siden skolen i 2016 introducerede tiltaget Kosmos med specifikt fokus på elever med store udfordringer i læringen - om de så er af social, faglig eller emotionel karakter.

- Vi er rigtig glade for certificeringen, for det er selvfølgelig vigtigt for os at få den anerkendelse for det store arbejde, der ligger i at have sådan en specialundervisningsprofil, siger Tinella Svarrer.

31 af skolens elever er på nuværende tidspunkt inde under Kosmostiltaget, som de får adgang til via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og børnepsykiatrien. Kosmos medfører meget kort fortalt, at eleverne får ekstra opmærksomhed i form af eksempelvis øget støtte i undervisningen og jævnlige samtaler om mål, successer og udfordringer.

For derefter at komme i betragtning til certificeringen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har Bogø Kostskole gennem tre år skulle bevise overfor styrelsen, at man lever op til de krav, der er for at blive godkendt, og det er altså lykkedes.

- Det har blandt andet handlet om personalet kompetencer. Der er rigtig mange parametre, der skal være opfyldt, og det er også noget, vi målrettet har ansat efter siden 2016, siger Tinella Svarrer, og fortsætter:

- Vi er også gået meget op i de fysiske rammer - at sikre, at de understøtter undervisningen af børn med særlige behov, for eksempel at de kan have mulighed for at sidde afskærmet.

Blåstemplingen fra styrelsen er ikke kun en anerkendelse af, at skolen har styr på den særlige specialundervisning. Med den følger nemlig også adgang til midler fra en særlig pulje, som nu betyder, at skolen kan iværksætte nogle nye tiltag for eleverne.

- Der følger nogle ekstra midler med, så vi yderligere kan målrette læringen for disse børn, eksempelvis med nogle værkstedsforløb, som vi gerne vil sætte i gang, siger Tinella Svarrer.