Se billedserie Forslaget til et nyt rådhus går på at bygge en tilbygning til det nye borgercenter. Tilbygningen bygges i en trekant ud mod krydset ved Valdemarsgade og Voldgade.Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Bettina May Lauridsen

Send til din ven. X Artiklen: Blå blok krakelerer i sag om rådhusbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Blå blok krakelerer i sag om rådhusbyggeri

Vordingborg - 12. august 2021 kl. 18:35 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Efter Konservatives skifte fra støtte til modstand mod det nye rådhusbyggeri til 120 millioner kroner, er andre dele af den blå afdeling i Vordingborg kommunalbestyrelse i opbrud.

Marie Hansen (DF) siger, at hun hele tiden har været imod - lige som DFs bagland - men hun blev nedstemt af de to andre i DF's byrådsgruppe. Dermed var alle tre daværende medlemmer af DF's underskrift at finde på budgettet for et nyt rådhus.

Men nu har de to andre skiftet parti, og dermed står Marie Hansen fri til at sige, hvad hun mener om sagen.

- Jeg var rasende, da vi skrev under, for jeg syntes hellere, at vi skulle bruge penge på vore ældrecentre og skoler. F.eks. var fysiklokalet på Svend Gønge Skolen meget slidt, da jeg gik der, og det er ved at være længe siden. Det er ikke blevet bedre.

- Jeg var rasende, da vi skrev under, for jeg syntes

hellere, at vi skulle bruge penge på vore ældrecentre

og skoler, siger Marie Hansen (DF). Privatfoto



- Desuden har vi brugt mange penge på at renovere det gamle rådhus, bl.a. er der kommet nyt køkken, konstaterer Marie Hansen.

Står fast, men...

Heino Hahn og John Pawlik skiftede fra Dansk Folkeparti til Ny Borgerlige, men det betyder ikke, at deres holdning til byggeriet er skiftet. Heller ikke selvom Ny Borgerliges bagland hele tiden har været imod.

- Vores underskrift gælder. Vi talte med Ny Borgerlige om det, allerede da vi skiftede parti, fortæller Heino Hahn, som understreger, at han altid holder en aftale.

Men han står også fast på, at aftalen gælder til den pris på de 120 millioner, som er rammen for rådhusbyggeriet.

- Det er kommet i udbud til den pris, der var aftalt. Men hvis prisen stiger mere end fem procent, er det en ny situation. Så skal byggeriet nytænkes, og måske skal det være to etager i stedet for fire, siger han.

Rød blok har uden Heino Hahns og John Pawliks stemmer vedtaget, at der skal benyttes en særlig miljøvenlig mørtel. Den har Heino Hahn ikke meget fidus til, og han er også sikker på, at det forøger udgifterne.

- Så er der ikke meget tilbage af de fem procent, mener han.

V stadig imod

Det eneste parti, der står urokkeligt fast på modstanden mod rådhusbyggeriet, er Venstre.

- Venstre har fra starten været imod. Pengene kan bruges bedre på at renovere det gamle rådhus, fastholder Michael Seiding Larsen (V), som mener, at Konservatives kovending kommer for sent.

Han erkender, at så længe ingen har fået opgaven, kan den trækkes tilbage uden omkostninger for kommunen. Men en masse penge vil alligevel være spildt.

- Toget er kørt. Men flertallet må selv om, hvordan de vil gøre det. Vi er ikke med i nogen arbejdsgrupper om byggeriet, for vi vil ikke tage ansvar for et byggeri, som vi mener er en fejltagelse. Men jeg tror da ikke, det kan holdes inden for budgettet, for byggematerialerne er blevet dyrere, siger han.

Alene i 2022 er der sat 60 mill. kr. af til byggeriet.

- Så bliver der ikke meget tilbage til veje og andre ting, konstaterer Michael Seiding Larsen.

- Toget er kørt. Men flertallet må selv om, hvordan

de vil gøre det. Vi er ikke med i nogen arbejdsgrupper

om byggeriet, siger Michael Seiding Larsen (V).

Foto: Thomas Olsen