Bitterhed hænger ved efter ændring af nærdemokrati

Vordingborg - 28. september 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Det er godt to år siden, at der sidst var generalforsamling i Østmøn Lokalråd - som dengang ændrede navn til Østmøn Lokalforum i henhold til Vordingborg Kommunes dengang nye nærdemokratimodel.

Det gamle Østmøn Lokalråd havde ellers gjort sin modstand overfor nærdemokratimodellen tydelig, med daværende formand Torben Nielsen som en af de fremmeste kritikere - og at man stadig ser med skepsis på modellen på Østmøn, gik klart igennem, da lokalforummet mandag aften holdt sin generalforsamling.

Det var afgående formand Henrik Nielsen, der åbnede ballet, da han aflagde sin beretning fra de seneste to år - en beretning, der grundet coronaens påvirkning kun fyldte en enkelt side. På den side fik Henrik Nielsen til gengæld plads til at give udtryk for utilfredshed med kommunen, hvor han i første omgang brugte hvidbogen for Klintholm Havn som eksempel.

Her sad han nemlig med i styregruppen på lokalforummets vegne - men det kunne han godt have sparet sig, konkluderede han, på baggrund af den sag, der nu kører om opførelsen af otte Skanlux-fritidshuse på en grund i Klintholm, hvor der tidligere har været badehotel. Det skulle der også have været igen, hvis man går efter hvidbogens indhold, men det har kommunen altså efter lokalforummets mening valgt at se stort på:

- Det arbejde (med hvidbogen, red.) var spild af tid, for Vordingborg Kommune har ingen intention om at følge den. Vi havde jo håbet, at der ville komme et badehotel igen, som ville være til gavn for hele området, sagde han.

Henrik Nielsen kritiserede samarbejdet med Vordingborg Kommmune helt generelt og det kaldte det »en blandet oplevelse«, hvor kommunen blandt andet bestemmer indholdet af lokalfora'ernes veddtægter »i hovedtræk«, bestemmer over kontakten med politikerne og i øvrigt giver foraerne mindre frie, økonomiske rammer.

- Jeg håber, en ny bestyrelse vil tage det op overfor kommunen, så vi igen kan få en velfungerende forening, sluttede Henrik Nielsen sin beretning.

Ordene vakte genklang blandt de godt 40 deltagere i mødet i Borre Forsamlingshus, hvor en af deltagerne for eksempel mente, at lokalforaerne er blevet kommunalbestyrelsens »nyttige idioter« efter ændringen af nærdemokratimodellen.

- Den måde, de prøver at topstyre, hvordan vi arbejder, er der slet ingen dialog om det, ville deltageren vide, mens en anden mente, at Østmøn Lokalforums foreløbige erfaringer med samarbejdet med kommunen »sætter en tyk streg under«, at hele øvelsen med den nye nærdemokratimodel har handlet om at sætte den lokale medbestemmelse ud af kraft.

Utilfredsheden skinnede også igennem, da forsamlingen skulle godkende Østmøn Lokalforums nye vedtægter, som et langt stykke af vejen var kopieret fra et oplæg udsendt af Vordingborg Kommune.

Her foreslog nuværende bestyrelsesmedlem, at lokalforummets navn gennem vedtægterne skal ændres til »Østmøn Lokalråds forum« og altså på den måde trække tråde tilbage til det »gamle« navn, hvor Østmøn Lokalråd var et af de mest velfungerende og aktive råd i kommunen.

Det forslag blev dog ikke til noget, og i diskussionen om samarbejdet med Vordingborg Kommune endte debatten med en opfordring til den nye bestyrelse om at få klare linjer med kommunen og sikkerhed for, at de ting, man diskuterer og beslutter på Østmøn, ikke blot ender i en skuffe.

Vedtægterne i sig selv voldte desuden forsamlingen en del hovedbrud, men til sidst kom man igennem de 12 paragraffer, der med enkelte omformuleringer nu skal danne ramme om Østmøn Lokalforums vej fremad i det kommende år.

Med godkendelsen af vedtægterne kunne forsamlingen også skride videre til valg af ny bestyrelse, hvor ikke færre end 12 kandidater stillede op til de i alt 9 pladser.

Efter valget består den nye bestyrelse af Niels Brixvold, Hans Henrik Erhardi, Jens Haubro, Stig Søndergaard, Jette Kølle, Finn Skaaning, Henrik Juul Hansen, Søren Madsen og Lone Hammer, mens Ole Hansen, Ole Ørnum og Henny Jensen er suppleanter.