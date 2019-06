Charlotte Bisserup Bechfeldt er klar til at føre liberal politik for Venstre i Folketinget. Foto: J.C. Borre Larsen

Bisse vil på Borgen

Vordingborg - 01. juni 2019 kl. 13:39 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig tænkte hun, at det var for amerikansk, men når det er første gang overhovedet, at man stiller op til et valg, er der ikke andet at gøre end at smøge ærmerne op.

I det seneste halve år har 27-årige Charlotte Bisserup Bechfeldt i weekenderne banket på dørene med en pose croissanter. Ikke for at tromle Venstres holdninger ned over de flinke mennesker i døråbningen, men for at høre, hvad det er for nogle tanker, som fylder i dagligdagen.

- Det, jeg elsker allermest ved politik, er, at møde mennesker, blive klogere på deres dagligdag og derudfra finde løsninger. Det har været alletiders at snakke med skolelærere, landmænd, SOSU-assistenter, ja, folk fra alle mulige samfundslag. Det er virkelig noget, som giver mig en indsigt, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt, der på Facebook har sloganet »Bissepåborgen«.

Født og opvokset i Ørslev nord for Vordingborg er Sjælland derfor mere end København for Charlotte Bisserup Bechfeldt, hvis forældre begge arbejder i Forsvaret. Faderen er forsvarschef, mens moren, der kan bryste sig af titlen som Danmarks første kvindelige kampvognsfører, er oberstløjtnant. Derudover finder man også hendes bror i forsvaret. Alle tre har været udsendt på missioner.

Har det så været kæft, trit og retning i din barndom ...

- Ha ha ... Jeg bliver tit spurgt, om jeg er vokset op med stueeftersyn, men sådan var det ikke. Jeg er vokset op med enormt meget frihed under ansvar, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt.

Det var i gymnasiet, at hun stødte på mange af »de røde«, som havde nogle holdninger, der slet ikke flugtede med hendes. Senere på universitetet i Aarhus meldte hun sig ind i Venstres Ungdom, hvor forbilledet var Anders Fogh Rasmussen.

- Han var måske ikke den store charmør, men han havde styr på tallene, og så stod han for ordentlighed.

I dag kan man på Charlotte Bisserup Bechfeldts Facebook-side se en video, hvor hun laver Matador-tricket med sin egen hund, Bertil, en lille Jack Russel-terrier. Den rører ikke pølsen, så længe den er en "rød", som vil have skatteforøgelser. Det er først, når Charlotte Bisserup Bechfeldt siger, at det er en liberal, der går ind for frihed og fælleskab, at hunden snupper pølsen.

Det vrimler med iværksættere i Vordingborg Kommune, især på Møn. Som områdets lokale folketingskandidat går Charlotte Bisserup Bechfeldt ind for mindre kontrol, lavere afgifter og vækst uden for de store byer.

- Vi er nødt til at fjerne nogle af de administrative byrder, ellers dræber vi små og mellemstore virksomheder, og så er der færre til at spytte ind til den velfærd, vi alle så gerne vil have, siger hun.

Det skal i det hele taget være nemmere at drive virksomhed, skole, hospital og andre foretagender.

- Papirarbejdet kvæler mange ting. Vi skal flytte de varme hænder tilbage til det, som de er gode til at lave. Før i tiden kunne en læge gå rundt med en diktafon, som en HK'er bagefter skrev rent. I dag skal lægen selv føre journalen. Det er da bedre, at han eller hun bruger sin tid på patienten og ikke foran computeren, siger hun.

Ud over at banke på døre har Charlotte Bisserup Bechfeldt besøgt virksomheder og været i praktik i forskellige institutioner. En dag, da Charlotte Bisserup Bechfeldt var i praktik i hjemmeplejen, standsede hjemmesygeplejersken pludselig bilen for at plukke blomster i grøftekanten, som hun gav til en mandlig borger, der kke kan komme ud.

- Han blev virkelig glad. Det er bare sådan en lille ting, som ikke står i hjemmesygeplejerskens jobbeskrivelse, men som giver så meget livskvalitet for den enkelte. Det er vigtigt, at vi sikrer, at overskuddet til sådanne handlinger er tilstede, og det er det ikke, hvis hænderne er for få, eller tiden bliver brugt på administrativt bøvl.