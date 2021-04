Fabrikschef Anders Holmström (til venstre) taler om effektivisering af arbejdspladsen med Europa-Parlementsmedlem Marianne Vind (i midten) og borgmester Mikael Smed (til højre). Foto: Cathrine Hasager

Bisca skal hjælpe med uddannelser

Borgmester og EU-parlamentariker besøgte Bisca for at skabe flere jobmuligheder - især for unge

Vordingborg - 13. april 2021 kl. 15:40 Af CatHrine Hasager Kontakt redaktionen

Både borgmester Mikael Smed (S) og medlem af Europa-Parlamentet Marianne Vind (S) besøger Bisca A/S i Stege på Møn. Efter en rundvisning gennem produktionen bliver Mikael Smed og tillidsmandsrepræsentanten hos Bisca enige i, at kommunen skal have et stærkere samarbejde med virksomheden i forhold efteruddannelse, skolebesøg samt flere elever og lærlinge.

En dunst af sødme står som en mur rundt om produktionsvirksomheden Bisca A/S. Den 9. april er Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, mødt op hos virksomheden på Møn. Hun er på tur rundt i landet for at besøge forskellige danske virksomheder. Til dagens besøg har hun inviteret borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed, med. Han har nemlig heller aldrig selv set selve produktionen, hvor der hver dag produceres flere hundrede kilo småkager og andre søde madvarer.

Kontroltjek Iført mundbind, kitler, hårnet og overtræk til skoene kan vi bevæge os ind til produktionen. Men ikke før at der også er vasket hænder. Da døren til produktionen åbnes, overdøves tankerne af larm fra diverse maskiner, og lugtesansen dufter søde kager, meget søde. Virksomheden Bisca A/S er en af Vordingborg Kommunes største. De huser omkring 250 medarbejdere, som producerer madvarer under mærker som AllinOne, Sølands Chips, Snøfler og det lokale mærke Møn. Men virksomheden er mest kendt for småkagerne, der produceres under mærket Karen Volf, der især sælger mange æbleskiver, pebernødder og kammerjunker, fortæller fabrikschef Anders Holmström, der viser rundt på fabrikken med tillidsrepræsentanten Bjarne Pedersen. Arbejdsgangen, maskiner, design af både kager og indpakning samt fremtidsplaner for virksomheden diskuteres på turen.

- Har I mange arbejdsskader? spørger Mikael Smed, når han går mellem store maskiner og meterlange bånd med småkager.

- Nej, men vi er meget opmærksomme på kagedejen, fortæller Bjarne Pedersen, som tilføjer, at en klump kagedej er lige til at glide i. Vender man blikket mod gulvet, kan man se både større og mindre klumper af kagedej, der enten ligger uberørt eller nedtrådt i gulvet. Duften af kanel, pistacie eller chokolade suges ind gennem næseborene, når Mikael Smed og Marianne Vind snuser sig rundt gennem rundvisningen. Men en enkelt af kagerne dufter slet ikke af noget. Vind og Smed spørger interesserede ind til de firkantede, blege kager, der på lange rækker formes, bages og pakkes. For dem synes de ikke at have set i de danske supermarkeder.

- Hvad er det her for nogle? spørger Vind en medarbejder, der holder øje med produktionen. Svaret er Skibskiks, som primært produceres til Grønland. De kan sammenlignes med en form for militærkiks, der har en lang holdbarhedsdato, forklares der.

- De smager ikke af en dyt, siger produktionsmedarbejdere og tilføjer, at de primært indeholder vand og mel.

Kager og karriere Selvom Mikael Smed er svært begejstret for rundvisningen af produktionen hos Bisca A/S og især de smagsprøver han får med på vejen, er han også kommet på besøg med et formål. Han håber nemlig, at virksomheden, som er en af kommunens største, vil indgå i et tættere samarbejde.

- Vi har tidligere haft et tæt samarbejde med virksomheden her og så vores jobcenter, men det gled lidt ud henover sidste år, delvist grundet corona og delvist grundet omorganisering i kommunen, forklarer Smed. Men han er nu klar til at genoptage samarbejdet, som tidligere både havde fokus på en integrationspolitik, hvor formålet var at få flere indvandre i arbejde, samt opkvalificering af medarbejdere og mulighed for lærlinge- og elevpladser. I øjeblikket har Bisca A/S flere medarbejdere ansat på fuldtid, som har fået jobbet gennem kommunens jobcenter, forklarer tillidsrepræsentant Bjarne Pedersen. Både Pedersen og fabrikschef Anders Holmström ønsker også selv et tættere samarbejde med kommunen. Derfor bliver det diskuteret, om der skal stables ordblindeundervisning på benene, både for Bisca A/S samt andre virksomheder i kommunen. Begge parter er umiddelbart også interesserede i at samle medarbejdere fra flere virksomheder i kommunen, som kunne tage en efteruddannelse, der kunne rykkes lidt tættere på arbejdspladserne, så borgerne ikke skal rejse langt for at opkvalificere sig.

- Det har været virkelig spændende at høre mere om virksomhedens fremtidsplaner. Det er jo kun positivt for kommunen, at der bliver skabt en stabil arbejdsplads, der også kan rumme ufaglærte medarbejdere, og som kan give medarbejderne mulighed for forskellige typer af kortvarige efteruddannelser. Mikael Smed peger nemlig på, at der i Vordingborg Kommune er få unge, der vælger at tage en videregående uddannelse efter folkeskolen. Derfor er jobmuligheder, som dem Bisca A/S kan tilbyde, en stor fordel for dem, som ikke ønsker en fremtid med mange år på skolebænken.

Flere unge i virksomhed I kommunen skal der arbejdes på at få flere unge ud på virksomhedsbesøg, så de får øjnene op for andre og flere typer af jobmuligheder og karrierevalg. Det mener borgmester Mikael Smed.

- Gymnasie og andre videregående uddannelser er jo ikke nødvendigvis for alle, og i en virksomhed som denne er der mulighed for at gå andre veje hvad angår uddannelse, siger han og tilføjer, at det kun er omkring en tredjedel af kommunens unge mennesker, der vælger at tage en uddannelse efter folkeskolen. Derfor vil han synliggøre mulighederne for ufaglærte jobs i virksomheder som Bisca A/S. Mikael Smed har nu en ambition om at føre kommunens og virksomhedens fælles interesser til dørs.

- Jeg har tænkt mig med det samme at tage fat i udvalgsformanden og i direktøren på området og forklare dem, at Bisca er interesserede i mere samarbejde med kommunen, siger han og tilføjer:

- Vi skal strakt finde ud af, hvem der har ansvar for samarbejdet, så vi igen kan få stablet et stærkt samarbejde på benene. Både Bisca A/S og Mikael Smed ser frem til, at de to parter igen har et stærkere samarbejde, som kan være blive en stor fordel for borgerne, ikke mindst de unge, som ønsker en fremtid hos produktionsvirksomheder.