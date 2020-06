Biograf skifter navn og logo op til genåbning

- Det nye navn bliver Bio Møn. Vi har igennem længere tid gået og tænkt over, at det er lidt gammeldags med »Biografen« i navnet, de fleste kalder det bare »bio«. Samtidig vil vi gerne signalere, at vi er ikke kun Steges biograf, vi er hele Møns, siger hun.

Ulla H. Olesen håber, at folk har savnet biografen og vil bakke op ved at kigge ind til de kommende film, men der bliver selvfølgelig stadig en del restriktioner på forestillingerne. Mest mærkbart er, at der slet og ret lukkes færre ind i biografen.

- Vi har fået lavet en algorimte, der gør, at når man bestiller billetter - både på nettet eller ved billetlugen - så vil hver anden række i biografen være taget ud af spil. Samtidig bliver det sådan, at hvis man eksempelvis bestiller billetter til to personer, så bliver der automatisk efterladt et tomt sæde til næste gruppe gæster. Så man kan altså godt sidde sammen med sine egne, men der bliver afstand til de andre. Sammen med hver anden række, der tages ud, har jeg regnet mig frem til, at vi får plads til højst 40-50 gæster ad gangen, når det går højt, siger Ulla H. Olesen, der også påpeger, at biografen sikrer, at der er rigelige mængder håndsprit til rådighed til gæsterne.