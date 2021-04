Formand Anker Rasmussen forventer, at Bio Bernhard kommer til at bruge over 300.000 kroner på at renovere biografen. Foto: Cathrine Hasager

Biograf skal have kæmpe makeup

Vordingborg - 09. april 2021 kl. 13:03 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Præstø Biograf og kulturhus Bernhard skal renoveres. Salen, som både bliver brugt til biograf og scene, har fået fugtskader. Og det skal ordnes, inden der danner sig skimmelsvamp, forklarer formand Anker Rasmussen. Da salen ikke er renoveret siden slut 90'erne, er der ud over de fugtige vægge en del andet på listen over ting, der trænger til en kærlig hånd.

- Vi skal renovere både loft, vægge, lysbro, og ordne diverse ledninger og lys i salen. Og så skal salen også males, siger Anker Rasmussen.

Det hele ender ud i at koste omkring 320.000 kroner. Derfor har kulturhuset søgt tilskud hos fem store fonde. Men selvom der kan komme tilskud fra flere fonde, regner Anker Rasmussen ikke med, at det er nok. Derfor laver han en indsamling, hvor lokale kan spytte i bøssen, som han kalder det. Kulturhuset skal som minimum selv betale 50.000 kroner, men Anker Rasmussen håber på, at resten kan hentes ind gennem fonde og tilskud.

- Alle beløb er velkomne. Vi har ikke noget mindstebeløb, så har du en halvtredser til overs, så send den endelig afsted til os, siger Anker Rasmussen og påpeger, at indsamlingen vil vare ved året ud. Derfor kan man sende beløb af flere omgange.

Forsinket indsamling Tidligere år har Bio Bernhard haft indsamlinger til renoveringer med succes. Men nu er kulturhuset ude med raslebøtten igen til en indsamling, der skulle være begyndt allerede i begyndelsen af marts måned.

- Før vi måtte begynde indsamlingen, skulle vi havde tilladelse fra indsamlingsudvalget, og dertil et Mobilepay-nummer, så folk kan betale derigennem. Men Mobilepay ville ikke give os et nummer, før vi havde tilladelse fra indsamlingsudvalget, og indsamlingsudvalget ville ikke give os tilladelse uden et Mobilepaynummer. Så det trak jo ud, forklarer Anker Rasmussen.

Han søgte om tilladelse allerede i januar, da renoveringen gik i gang. Og faktisk plejer kulturhuset at vente med at påbegynde renoveringen, indtil der er samlet penge ind. Men denne gang kunne de ikke vente så længe.

- Vi blev nødt til at gå i gang med renoveringen hurtigst muligt, da fugten kunne danne sig til skimmelsvamp, og så havde renoveringen været endnu større, forklarer Anker Rasmussen.

Ren luft i biografen

Helt tilbage fra 2020 begyndte gæster at klage over hovedpine og lugt i salen. Især dem, der har siddet langs væggene, har kunnet lugte, at noget var skævt. Men nu hvor væggene er renoveret, kan Anker Rasmussen tydelig mærke en forskel i luften i rummet.

- Der dufter jo helt frisk og rent nu, påpeger han og tager en dyb indånding.

Da de yderste plader af væggen blev pillet ned, var der store tydelige plamager fra fugt inde bag ved. Og så faldt der en masse puds ned fra væggene, ja faktisk løb der vand ud derfra, forklarer Anker Rasmussen.

- Vi har haft en affugter herinde i salen, da vi begyndte at renovere. Den sugede 300 liter vand på 35 dage. Det er jo helt vildt, siger han.

Skulle indsamlingen gå over alle forventninger, hvor der faktisk kommer flere penge i kassen, end hvad der er brug for til renoveringen af salen, så skal det resterende beløb bruges til at renovere kælderrummet. Det er nemlig derfra, at fugten er kommet i væggene.

- Lige nu står en affugter, men det holder jo ikke i længden, forklarer Anker Rasmussen.

Hvis det skulle ende sådan, at der ikke kommer nok penge til de forskellige projekter i salen, så har han en prioriteringsliste klar.

- Hvis ikke vi får nok penge, må nogle af projekterne jo vente. Men vi håber jo på at kunne have en helt nyrenoveret sal klar til genåbningen, siger han.

Klar til genåbning Nu da genåbningen har fået en dato, regner Bio Bernhard med at være klar til både udendørs og indendørs servering.

Anker Rasmussen fortæller, der er mange spændende arrangementer i vente.

- Vi holder blandt andet Sommer Lørdag med resten af gaden, hvor vi byder på gratis smørrebrød. Og så kommer det tjekkiske kopiband The Beatles tilbage, som er noget af det, jeg personligt glæder mig mest til, fortæller han og tilføjer, at bandet før har haft tre udsolgte forestillinger i huset, og den fjerde forestilling er Anker Rasmussen ikke i tvivl om også kan melde udsolgt.

- Og så ligner de fandengalme dem da lige på en prik, siger han.

Også lærredet byder på spændende nye danske film. Hele 7 danske film kan gæsterne glæde sig til. Anker Rasmussen fortæller, at der blandt andet kommer en ny Krummerne og en ny Busters Verden, som han er sikker på, at folk vil blive tage godt imod.