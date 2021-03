Se billedserie Etableringen af jordvolde, vej og fundament til det nye biogasanlæg i Køng er i fuld gang. Foto: Mille Holst

Biogasanlæg begynder at tage form ved Køng

Vordingborg - 25. marts 2021 kl. 12:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Byggeriet af biogasanlægget ved Køng er i fuld gang. I øjeblikket etableres støjvolde og vej, men lige straks begynder selve opførelsen af tankene.

Nature Energy er i fuld gang med at bygge biogasanlæg ved Køng Firgårde og Jesper Bundgaard, der er direktør for konstruktion hos Nature Energy, regner med at tidsplanen holder, så anlægget står klar og kan tages i brug til næste forår.

- I øjeblikket laver vi jordarbejdet; skraber jord væk og graver ud til fundamenter, fortæller han til Sydsjællands Tidende.

- Næste fase er at bygge tankene til at producere gassen i. Det arbejde starter fra nu og til ud på efteråret, fortsætter han.

Det sidste, der bliver lavet, er selve beplantningen på arealet, og det vil nok først finde sted til næste forår.

I slutningen af januar fik klagere af anlægget medhold fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i to punkter i deres klage, hvilket har betydet, at projektet har skullet justeres en smule.

- Men det var ikke noget, der havde afgørende betydning for byggeriet. Derfor kan vi overholde tidsplanen og fortsætte vores arbejde med at opføre biogasanlægget, siger Jesper Bundgaard, der således har fået byggetilladelse fra Vordingborg Kommune.

står på. Foto: Mille Holst



Klagepunkter rettet til De to klagepunkter vedrører måden, man måler støjen fra biogasanlægget samt et vilkår, Vordingborg Kommune har stillet.

I den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, hvor man analyserer, hvordan støj med mere påvirker naboerne, har Nature Energy ikke taget højde for et hul i jordvolden omkring anlægget - et forhold, klager mener, har indflydelse på den støj, der kan måles i området omkring anlægget.

Det mener Jesper Bundgaard dog er en lille detalje, men sagen har betydet, at Nature Energy har måttet udarbejde en ny analyse på dette punkt.

- Det er en lille detalje. Energinet har et lille elkabel, der går på tværs af vores adgangsvej til det kommende biogasanlæg. Der må ikke bygges en støjvold ovenpå den ledning. Derfor bliver der et hul i støjvolden, fortæller Jesper Bundgaard, der allerede har en ny støjanalyse til godkendelse i Vordingborg Kommune.

- Klagen gik på, at vi ikke havde taget højde for dette hul i analysen, men vi kan sagtens overholde støjgrænsen alligevel, siger han.

Det andet klagepunkt omhandler måden, man måler eventuelle lugtgener fra biogasanlægget.

- Kommunen har stillet det vilkår, at vi årligt skal indsende målinger over såkaldte diffuse lugtgener fra anlægget. Der findes dog ikke en teknik, der kan måle dette, fortæller Jesper Bundgaard og bemærker, at Vordingborg Kommune derfor har fjernet dette vilkår og i stedet stiller vilkåret, at der ikke må være væsentlige lugtgener.

Hvad er "væsentlige lugtgener"? Er det ikke en individuel vurdering?

- For os er det meget vigtigt, at vores anlæg generer omgivelserne mindst muligt, og det gælder selvfølgelig også, når det kommer til lugtgener. Lugtgener er ofte en individuel størrelse, men til det, vil jeg gerne understrege, at Nature Energy er en professionel biogasproducent, som bygger topmoderne biogasanlæg, hvor lugtgener er reduceret til et minimum, svarer Jesper Bundgaard.

Nature Energy er i fuld gang med at opføre

et biogasanlæg ved Køng. Man ser tydeligt

jordvoldene, der skal omkranse det færdige

biogasanlæg. Foto: Mille Holst