- Kommunen formår ikke at gøre noget for skolerne og vores børn. Når vi så selv gør det, bliver vi straffet, lyder det fra en frustreret Kristina Themsen. Foto: Lars Christensen

Binder skoler på hænder og fødder

Skolebestyrelsesformand Kristina Themsen fra Svend Gønge-Skolen er dybt forarget over den måde, sagen om reduceringen af overførselsprocenten har kørt på. Skolerne er ikke blevet varslet, og de forklarende bilag, de har indsendt til regnskabet, er reduceret til få linjer i det, politikerne er blevet præsenteret for.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her