Billedserie: Tunge brofag brød isen i Præstø Havn

Og denne dag var der ekstra underholdning for forbipasserende. Omkring klokken 9 kunne man se, hvordan det lokale firma Palles Kraner forsøgte at nedsænke de to sidste fag til den bådebro, der skal gøre det muligt for sejlerne at lægge til i havnen i den kommende sommer.