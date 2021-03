Se billedserie Kø langt ud på gaden hos Din Skobutik, der holder flyttesalg. Foto: Mille Holst

Billeder: Genåbning gav glade køer på gaden

Vordingborg - 02. marts 2021 kl. 16:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Mandag genåbnede byernes butikker. Det var noget både butiksindehavere og kunderne havde set frem til. Endelig kunne man få byttet julegaver, købe fødselsdagsgaver og bare ose i gaden. I denne uge kunne detailhandelen genåbne butikkerne rundt om i landets handelsgader. I Vordingborg blev der sat flagallé op fra morgenstunden for at markere at dagen var en ganske særlig festlig dag - selvom det bare var mandag.

Var der så behov for at de lokale butikker åbnede? Ja, det var der. Hele dagen var der eksempelvis kø lang ud på gaden foran Din Skobutik, hvor Gerda Krog holdt flyttesalg og derfor havde sat prisen ned på varerne.

I tøjbutikkerne blev tøjstativerne kigget grundigt igennem og i Bog & Idé var der dagen igennem en lind strøm af kunder. Her var der rift om særligt to bestemte varer:

- Bøger og blækpatroner, siger indehaver Mogens Larsen, der også har byttet masser af julegaver.

Boghandelen har ellers haft godt gang i vinduessalget, men trods alt ikke helt så godt, som han havde håbet. til gengæld var der stor efterspørgsel på de bøger til både voksne og unge, som han lagde ud foran sin butik til gratis afhentning.

- Jeg lagde i princippet 40 ud hver dag, men en mandag lagde jeg 100 bøger ud. De var væk, da jeg gik hjem om eftermiddagen, fortæller han.

- Det var dejligt, folk var ellevilde, siger han og fortæller at han en af dagene var så begejstret over alle dem, der stod og betragtede hans vinduer, at han gik ud for at fotografere dem.

- Men så smækkede døren og jeg fik låst mig selv ude af butikken, fortæller han og griner. Efter en kop kaffe hos Anders Pedersen i Vordingborg Vinhandel, blev en medarbejder, der bor i byen tilkaldt, og så kunne Mogens Larsen igen komme ind i sin egen butik.

Bøger og blækpatroner var det, der primært

blev langet over disken i Bog & Idé på den

første åbningsdag i flere måneder. Foto: Mille Holst



Har ventet længe Blandt dem, der har set frem til at de lokale butikker kunne genåbne, er Annette Diness Andersen. Hun benyttede de åbne butikker på at købe de fødselsdagsgaver, hun på grund af coronalukningen ikke tidligere har haft mulighed for at indkøbe.

- Jeg har ventet på at kunne købe gaver og tøj, siger hun, da vi møder hende på gaden.

- Og jeg har da også købt noget tøj til mig selv, siger hun glad.

Annette Diness Andersen fik byttet julegaver

og indkøbt de fødselsdagsgaver, nedlukningen

ikke tidligere har gjort mulige. Foto: Mille Holst