Lasse Olsen fra GT Motors glæder sig over at samtlige bilforhandlere har lyst til at deltage i påskens Late Night. Selv har han blandt andet denne brugte BMW med - med mindre den selvfølgelig bliver solgt inden. Foto: Mille Holst

Bilforhandlere samles på Slotstorvet

- Alle byens bilforhandlere kommer, fortæller Lasse Olsen, der er glad for at kollegerne bakker op om ideen. Men de er også alle sultne efter at komme ud blandt folk igen. Lasse fortæller:

- I midten får Ingemanns bilpleje en plads. Han tager en bil med, der er skåret midt over, så man kan se udviklingen af rust og lære noget om bilpleje, fortæller Lasse Olsen, der også ved, at Leif Pedersen biler har den nye Kia Sorento med til Late Night.

På grund af corona vil man stadig skulle holde afstand til hinanden og Lasse Olsen opfordrer også folk til at have mundbind med. Men trods corona kan man godt komme ind og sidde i de udstillede biler; de bliver sprittet af hele tiden, lover Lasse Olsen.

- Jeg har en idé om, at det her er noget, vi kommer til at gøre fremadrettet også, men nu må vi lige se, hvor stor interessen er, siger han og slår fast at i al fald forhandlerne glæder sig virkelig meget til at komme ud i gaden.