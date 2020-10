Direktør Kristian Hansen glæder sig til at vise nye biler frem i udstillingshallen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bilforhandler om nyt center: Det bliver vildt

Kristian Hansen står inde i den tomme udstillingshal og kigger ud gennem de store glasruder på Vordingborgvej, hvor bilerne enten triller mod Stensved eller ind i rundkørslen for at komme videre mod Vordingborg eller på motorvejen.

- I de 10 minutter, jeg har stået her, er der kørt flere biler forbi, end der gør en hel dag på Præstegårdsvej, konstaterer direktøren for Henrik Hansen Automobiler A/S, der har hovedsæde i Næstved.