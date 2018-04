Se billedserie Jørgen Jannerup bor i stuen og Najarosa på 1. sal i ejendommen lige over for. De blev evakueret af brandvæsenet kl. 7. 15. Foto: Claus Vilhelmsen

Bil og carport udbrændt i landinspektørfirma

Vordingborg - 23. april 2018 kl. 14:46 Af Claus Vilhelmsen

- Jeg vågnede ved, at nogen stod og bankede på døren - og han blev bare ved, fortæller Najarosa Jensen. Hun er genbo til landinspektørfirmaet LE34, som bor på Solbakkevej i Vordingborg, skriver Sjællandske.

Det viste sig at være en brandmand, der bankede på, og sammen med sin mor og far og naboerne i fire andre lejligheder blev hun bedt om at gå udenfor. I mellemtiden havde Najarosas mor, Tina, åbnet vinduet på 1. sal og set, at røgen væltede ud for enden af ejendommen lige over for. Alle blev evakueret.

Der var godt gang i branden, men brandvæsenet var effektive og fik bugt med branden på en times tid. Dermed kunne beboerne ophæve det ufrivillige nabotræf og gå inden døre igen.

Brandfolkene blev der dog det meste af formiddagen for at sikre sig, at branden ikke blusede op igen og bredte sig til selve huset. De strøede sand ud over den olie, der var strømmet ud fra carporten. Sandsynligvis kom olien fra varevognen, der stod parkeret inden i carporten.

Bilen var en varevogn, som landinspektørerne bruger, når de skal ud at måle. Hvad det var for en bil, er dog umuligt at se med det blotte øje, for der er kun det forbrændte stel tilbage.

Den samme skæbne kunne også være sket for Majarosas forældres bil, for den stod parkeret tæt på carporten. - Da min far så flammerne, skyndte han sig at flytte bilen væk fra ilden, griner Majarosa, som bare er glad for, at der ikke skete mere.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra LE34, men kontoret er lukket, og ingen har ringet tilbage.