Bil brød i brand på motorvejsbro

En mandlig bilist fra Vordingborg måtte tænke hurtigt, da der pludselig begyndte at komme røg op fra motorrummet på hans ældre Opel Astra søndag ved middagstid.

Manden kørte i nordlig retning på Farøbroen, da røgen opstod, så han skyndte sig at dreje af ved Farø-afkørslen for at tjekke bilen på rastepladsen.