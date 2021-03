Bil brød i brand på motorvejen

Politiet måtte torsdag eftermiddag kortvarigt lukke helt for den sydgående trafik på Sydmotorvejen ved Bårse. Årsagen var en varebil, der af endnu ukendte årsager brød i brand, da den kom kørende på tilkørselsrampen til motorvejen i sydgående retning.

Den mandlige chauffør nåede uskadt ud af varebilen, men på grund af brandslukningsarbejdet blev man nødt til at lukke trafikken i et lille kvarters tid, oplyser Michael Skræddergaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det gav en del røggener ind over motorvejen, forklarer vagtchefen og tilføjer, at der igen er åbnet for trafikken.