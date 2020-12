Bibliotekerne og borgerservice lukker efter nye corona-regler

Samtidig lukker man også borgerservice i Præstø og Stege, fordi de deler lokaler med bibliotekerne. Her vil borgerne højst sandsynlig skulle til Vordingborg, hvis de har brug for hjælp i borgerservice.

- Vi aflyser også alle aktiviteter, der skulle have været afholdt på biblioteket, men der var heldigvis ikke så mange af dem tilbage i år, forklarer biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen med henvisning til for eksempel Farmorhusets populære honninghjerteværksted.

Biblioteksbrugerne behøver desuden ikke at frygte for bøder på grund af for sent afleverede bøger. Biblioteket uddeler amnesti til alle brugere, så alle udlån forlænges til en gang i det nye år, forklarer han.