Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotek flytter ind i Støberihallerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotek flytter ind i Støberihallerne

Vordingborg - 05. marts 2021 kl. 12:35 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Der var bred enighed i kommunalbestyrelsen om at flytte bibliotek, borgerservice og lokalarkiv til Støberihallerne, når Realdania har renoveret bygningerne. Men visionen er, at bygningerne skal blive hele byens hus med aktiviteter for borgerne. Nu kan du komme med input til, hvilke foreninger og aktiviteter, huset også skal rumme.

Støberihallerne skal fremover være et kulturelt samlingspunkt i Præstø. Bibliotek, borgerservice og lokalarkiv rykker ind i huset, der også skal tilbyde plads til foreningslivet, så der bliver plads til fællesskaber, aktiviteter og oplevelser for både de yngste og de ældste. Det besluttede politikerne på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

Hvem der udover bibliotek og borgerservice kommer til at holde til i huset er dog endnu ikke besluttet.

- Ingen er spillet ind eller ud af bygningerne endnu, men der er nogle ting, der skal være plads til, lød det fra Thorbjørn Kolbo (S), formand for Kultur Idræt og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune, da han præsenterede sagen for sine kolleger i kommunalbestyrelsen. Og det, der skal være i bygningerne er bibliotek, borgerservice samt lokalarkiv.

Karina Fromberg (V) understregede efterfølgende, at politikerne på mødet udelukkende tog stilling til, at bibliotek, borgerservice og lokalarkiv skal flytte ind i lokalerne; ikke at de foreninger, der i øjeblikket er der, skal flytte ud. Desuden understregede hun, at det er vigtigt, man hjælper med at finde blivende løsninger for dem, der ender med ikke at få plads i bygningerne.

- Det går ikke, de bliver flyttet rundt hele tiden, sagde hun.

- Der er ikke plads til alle. Det skal vi være ærlige omkring, lød det efterfølgende fra borgmester Mikael Smed (S), der i samme åndedrag betegner fremtiden for Støberihallerne som "lys og god".

- Det her det skal altså blive en succeshistorie, påpegede han, og Thorbjørn Kolbo supplerede:

- Jeg har armene oppe over hovedet over det, der nu kan lade sig gøre i Præstø. Vi skal sørge for, at det bliver byens hus.

Realdania renoverer Støberihallerne i Præstø står over for en gennemgribende renovering, som Realdania By og Byg, der i dag ejer bygningerne, vil stå for. Aftalen er, at Realdania herefter udlejer bygningerne til Vordingborg kommune. Hovedparten af de bevaringsværdige bygninger vil blive reserveret til bibliotek og borgerservice samt til multifunktionelle rum, der skal være midtpunkt for foreningsaktiviteter og borgerfællesskaber som eksempelvis udstillinger, foredrag, møder eller kulturelle arrangementer.

Biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen glæder sig til at flytte ind i bygningerne:

- Med renoveringen af Støberihallerne får vi et nyt, tidssvarende bibliotek, der skal fungere som et moderne demokrati- og kulturhus, og som skal danne ramme om aktiviteter, begivenheder og kulturelle oplevelser for borgere fra nær og fjern, udtaler han i en pressemeddelelse.

Kom med dine ideer I processen med at finde de foreninger med mere, der fremover kan få til huse i Støberihallerne, inviterer kommunen borgere og foreningslivet til at komme med forslag. Send en mail til stoberihallerne@vordingborg.dk senest 18. marts, hvis du har ideer til, hvilke funktioner Støberihallerne skal have for at kunne understøtte foreningslivet i byen. De indkomne forslag vil blive taget med i det kommende arbejde med at indrette Støberihallerne, så det bliver muligt at understøtte så mange foreninger som muligt.