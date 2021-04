Jens Stampe fra Møn-Langebæk Biavlerforening overrækker et diplom til Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der er formand for Klima og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Biavlerforening hylder kommunen

Onsdag eftermidag overrakte Jens Stampe, formand for Møn-Langebæk Biavlerforening, et diplom til Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima og Miljøudvalget. Det skete under en lille seance ved et rekrativt naturområde i Trellemarken, Vordingborg.